Дефіцит бюджету сягне 15% ВВП: скільки Україні потрібно позичити у 2027 році

У проєкті держбюджету України на 2027 рік закладено значний обсяг запозичень, а потреба у зовнішньому фінансуванні залишається одним із ключових питань. Загальний дефіцит держбюджету передбачений на рівні 15% ВВП, а граничний обсяг державного боргу може перевищити 12 трлн грн.

Про це повідомляє Данило Гетманцев, окремо наводячи показники запозичень, погашення та обслуговування державного боргу.

Скільки планують позичити у 2027 році

Для фінансування загального фонду держбюджету у 2027 році плануються державні запозичення на 2,275 трлн грн.

Із цієї суми:

1,731 трлн грн — зовнішні запозичення;

544,4 млрд грн — внутрішні запозичення.

Водночас на погашення державного боргу у 2027 році передбачено 706,7 млрд грн. З них 162,3 млрд грн припадає на зовнішній борг, а 544,4 млрд грн — на внутрішній.

Ще 474,1 млрд грн планують спрямувати на обслуговування державного боргу.

Яким може бути державний борг

Граничний обсяг державного боргу прогнозується на рівні 12,307 трлн грн, або 110,4% ВВП.

Гарантований державою борг, за прогнозом, становитиме 382,2 млрд грн, або 3,5% ВВП.

За таких показників питання залучення зовнішнього фінансування залишається важливим для виконання бюджету-2027. За словами Гетманцева, наразі потребує підтвердження частина необхідного ресурсу — $32,6 млрд.

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Для порівняння, у вересні 2025 року під час підготовки проєкту бюджету на 2026 рік непідтвердженими залишалися близько $19 млрд.

Гетманцев наголошує, що для забезпечення необхідного фінансування Україна має виконувати взяті на себе зобов’язання та повернутися до графіка домовленостей із МВФ, ЄС та іншими міжнародними партнерами.

«Тому наше завдання — зробити все необхідне, щоб це фінансування було забезпечене», — зазначає він.

За його словами, від виконання домовленостей безпосередньо залежить доступ до зовнішнього фінансування. Тому, як підкреслює Гетманцев, Україна має своєчасно виконувати свою частину роботи як у межах бюджету-2026, так і під час підготовки бюджету-2027.

Раніше ми повідомляли, що Міжнародний валютний фонд допоможе Україні залучити частину коштів, необхідних для забезпечення фінансової стійкості у 2027 році. Про це заявив президент Володимир Зеленський.