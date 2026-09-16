Уряд схвалив проєкт держбюджету-2027: основні цифри
Пріоритети проєкту Державного бюджету України на 2027 рік
- 1 трлн 791,7 млрд гривень — оплата праці з нарахуваннями (+337,5 млрд гривень);
- 2 трлн 298,5 млрд гривень — озброєння та військова техніка (+1,4 млрд гривень);
- 499,9 млрд гривень — інші видатки (+127,7 млрд гривень);
- 264,9 млрд гривень — резерв коштів (+51,3 млрд гривень);
- 30 млрд гривень — державні гарантії на озброєння та військову техніку.
- 29 млрд гривень — Національна установа розвитку: «Доступні кредити 5−7-9%» та гарантії НУР (+11 млрд гривень);
- 45 млрд гривень — забезпечення житлом громадян за програмою «єОселя» (+27,9 млрд гривень);
- 10,1 млрд гривень — Фонд розвитку інновацій: оборонні технології Brave1, нові зразки техніки та обладнання для потреб оборони, робототехніка та безпілотні технології, дослідження спеціальних інноваційних технологій (+2,7 млрд гривень);
- 9,4 млрд гривень — активні програми підтримки бізнесу (+4,1 млрд гривень).
- 12,2 млрд гривень — підтримка ветеранів у поверненні до цивільного життя (+4,1 млрд гривень).
- 6,9 млрд гривень — компенсація на житло ветеранам з інвалідністю І та ІІ груп (+1,2 млрд гривень).
- 292,8 млрд гривень — трансферт до Пенсійного фонду на виплату доплат до пенсій (+41,5 млрд гривень);
- 66,4 млрд гривень — підтримка осіб з інвалідністю та їхня соціальна інтеграція, протезування (+31,9 млрд гривень), зокрема: 51,9 млрд гривень — на виплату підвищених допомог дітям з інвалідністю та особам з їх числа (+28,3 млрд гривень); 11,5 млрд гривень — забезпечення допоміжними засобами реабілітації та високофункціональне протезування (+3,6 млрд гривень).
- 4 млрд гривень — надання загальнонаціональних соціальних послуг (+2 млрд гривень).
- 1 трлн 278,8 млрд гривень (+213 млрд гривень) — видатки Пенсійного фонду, з них 292,8 млрд гривень — трансферт із держбюджету на виплату доплат до пенсій;
- 31,6 млрд гривень — Фонд безробіття (+5,3 млрд грн);
- 1 млрд гривень — Державний фонд соціального захисту осіб з інвалідністю.
- 39,6 млрд гривень — допомога на проживання ВПО (+0,9 млрд гривень);
- 11,5 млрд гривень — компенсація за знищене майно (+0,7 млрд гривень);
- 12 млрд гривень — заходи підтримки тимчасового проживання ВПО (+5,3 млрд гривень);
- 5,5 млрд гривень — компенсація за знищене житло за програмою «HOME» (+0,3 млрд гривень);
- 4 млрд гривень — соціальні послуги для ВПО (+2 млрд гривень);
- 3,7 млрд гривень — «єОселя»: покриття першого внеску та відсотків за перший рік (+1 млрд гривень);
- 3,5 млрд гривень — програми зайнятості (+1,2 млрд гривень);
- 3,4 млрд гривень — «єВідновлення» для пошкодженого житла (+0,2 млрд гривень).
- 235,3 млрд гривень — заробітна плата працівників закладів освіти (+37,5 млрд гривень), у тому числі 192,8 млрд гривень — освітня субвенція та доплати (+32,1 млрд гривень);
- 8,3 млрд гривень — академічні стипендії (+3 млрд гривень);
- 19,5 млрд гривень — харчування всіх учнів 1−11 класів у школах комунальної та державної форм власності (+5,1 млрд гривень);
- 13,5 млрд гривень — публічні інвестиційні проєкти: будівництво укриттів (3,7 млрд грн), закупівля автобусів, оновлення харчоблоків, розвиток НУШ тощо.
- 225 млрд гривень — Програма медичних гарантій (+33,5 млрд гривень), у тому числі:⇒ 203,3 млрд гривень (+20,5 млрд гривень) — підвищення тарифів на медичні послуги дозволить збільшити середню зарплату лікаря до рівня не менше 30 тис. гривень;⇒ 21,7 млрд гривень (+13 млрд гривень) — програма «Доступні ліки».
- 20,8 млрд гривень — централізовані закупівлі ліків (+5,6 млрд гривень);
- 10 млрд гривень — скринінги здоров’я для населення віком 40+ років;
- 13,3 млрд гривень — публічні інвестиційні проєкти у сфері охорони здоров’я;
- 1,6 млрд гривень — медичні послуги ветеранам: зубопротезування, кріоконсервація репродуктивних клітин (+0,3 млрд гривень).
- 6,56 млрд гривень — на гідне представлення України на світовій спортивній арені (+0,86 млрд гривень);
- 201,5 млн гривень — створення умов для самореалізації молоді в Україні, зокрема 140 млн гривень — гранти молоді (+50 млн гривень). У 2027 році передбачено 1 800 грантів, що у 2,5 раза більше порівняно з 2026 роком;
- 91,5 млн гривень — формування свідомої, відповідальної української політичної нації, зокрема розвиток пластового руху (+68,5 млн гривень).
- 45 млрд гривень — забезпечення житлом громадян за програмою «єОселя» (+27,9 млрд гривень);
- 6,9 млрд гривень — компенсація на житло ветеранам з інвалідністю І та ІІ груп (+1,2 млрд гривень);
- 24,4 млрд гривень — житлові програми: «єВідновлення», компенсації, ваучери, субвенція (+8,9 млрд гривень);
- 2,4 млрд гривень — житло військовим;
- 5,5 млрд гривень — компенсація за знищене житло за програмою «HOME» (+0,3 млрд гривень);
- 0,7 млрд гривень — Фонд енергоефективності: співфінансування підвищення енергоефективності житла та фінансування відновлення зруйнованого житла.
Новації проєкту держбюджету-2027
- 10,1 млрд гривень — виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування;
- 34,2 млрд гривень — фінансування утримання та розвитку доріг загального користування державного значення;
- 8,5 млрд гривень — фінансування утримання та розвитку доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (субвенція місцевим бюджетам).
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