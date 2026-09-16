Уряд схвалив проєкт держбюджету-2027: основні цифри Сьогодні 10:07 — Казна та Політика Усі можливі внутрішні ресурси держави спрямують на здатність України ефективно протистояти агресору

Кабінет Міністрів схвалив проєкт Закону України «Про Державний бюджет на 2027 рік». Доходи проєкту державного бюджету на 2027 рік передбачені в обсязі 5 трлн 648 млрд гривень, що на 452,1 млрд гривень, або 8,7% більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Усі можливі внутрішні ресурси держави насамперед спрямовуємо на здатність України ефективно протистояти агресору. Водночас будуть забезпечені всі соціальні та гуманітарні зобов’язання у повному обсязі: заплановано зростання видатків на освіту, охорону здоров’я, підтримку ветеранів і внутрішньо переміщених осіб», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

«Потреби сил оборони на 2027 рік значно вищі. Вартість війни стає дорожчою. Працюємо над фіналізацією точних розрахунків. Ми чітко усвідомлюємо, що Україна власними доходами може покрити лише частину своїх видатків. А отже, відповідальна та злагоджена робота з партнерами є фундаментом наповнення державного бюджету і покриття всіх необхідних витрат та потреб. Військових і соціальних», — додав прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

У 2027 році загальний обсяг видатків проєкту державного бюджету становитиме 7 трлн 272 млрд гривень, що на 864,9 млрд гривень, або 13,5% більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.

Потреба у міжнародній підтримці у 2027 році становитиме 52,6 млрд доларів США. Заплановано залучення коштів від Європейського Союзу, країн G7 у межах фінансування ERA, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Великої Британії та інших міжнародних партнерів.

47,1 гривні. Водночас до кінця року долар, згідно з бюджетними показниками, буде коштувати 48,3 гривні. В державний бюджет України на наступний 2027 рік Кабінет міністрів заклав середній курс долара на рівні. Водночас до кінця року долар, згідно з бюджетними показниками, буде коштувати

Середньомісячна номінальна зарплата у 2027 році становитиме 34 409 грн.

Пріоритети проєкту Державного бюджету України на 2027 рік

Оборона та безпека — 4 трлн 885 млрд гривень, або 43,8% до ВВП (+517,9 млрд гривень або +11,9% до плану на 2026 рік зі змінами), а саме:

1 трлн 791,7 млрд гривень — оплата праці з нарахуваннями (+337,5 млрд гривень);

2 трлн 298,5 млрд гривень — озброєння та військова техніка (+1,4 млрд гривень);

499,9 млрд гривень — інші видатки (+127,7 млрд гривень);

264,9 млрд гривень — резерв коштів (+51,3 млрд гривень);

30 млрд гривень — державні гарантії на озброєння та військову техніку.

Підтримка економіки та бізнесу — 96 млрд гривень (+45,7 млрд гривень до плану на 2026 рік зі змінами), зокрема:

29 млрд гривень — Національна установа розвитку: «Доступні кредити 5−7-9%» та гарантії НУР (+11 млрд гривень);

45 млрд гривень — забезпечення житлом громадян за програмою «єОселя» (+27,9 млрд гривень);

10,1 млрд гривень — Фонд розвитку інновацій: оборонні технології Brave1, нові зразки техніки та обладнання для потреб оборони, робототехніка та безпілотні технології, дослідження спеціальних інноваційних технологій (+2,7 млрд гривень);

9,4 млрд гривень — активні програми підтримки бізнесу (+4,1 млрд гривень).

Для страхування бізнесу від воєнних ризиків та іншої фінансової підтримки передбачено ресурс у 58,7 млрд гривень. Одним із можливих джерел його формування є підвищення стандартної ставки на 1 відсотковий пункт — з 20% до 21%. Остаточне рішення щодо такого заходу потребуватиме законодавчого врегулювання.

Окремо 8,3 млрд гривень планується спрямувати на захист підприємств паливного сектору від таких ризиків — за рахунок можливого підвищення акцизу на пальне.

Ветеранська політика — 20,5 млрд гривень (+3 млрд гривень до плану на 2026 рік зі змінами), зокрема:

12,2 млрд гривень — підтримка ветеранів у поверненні до цивільного життя (+4,1 млрд гривень).

У межах підтримки повернення ветеранів до цивільного життя передбачені програми з виплат, заходи з відновлення та реабілітації, психологічна допомога, професійна адаптація, фахівці з супроводу, державні ветеранські простори та підтримка Українського Ветеранського Фонду:

6,9 млрд гривень — компенсація на житло ветеранам з інвалідністю І та ІІ груп (+1,2 млрд гривень).

Соціальні виплати і заходи Мінсоцполітики — 540,3 млрд гривень (+72,6 млрд гривень до плану на 2026 рік зі змінами), зокрема:

292,8 млрд гривень — трансферт до Пенсійного фонду на виплату доплат до пенсій (+41,5 млрд гривень);

66,4 млрд гривень — підтримка осіб з інвалідністю та їхня соціальна інтеграція, протезування (+31,9 млрд гривень), зокрема: 51,9 млрд гривень — на виплату підвищених допомог дітям з інвалідністю та особам з їх числа (+28,3 млрд гривень); 11,5 млрд гривень — забезпечення допоміжними засобами реабілітації та високофункціональне протезування (+3,6 млрд гривень).

4 млрд гривень — надання загальнонаціональних соціальних послуг (+2 млрд гривень).

Видатки соціальних фондів — 1 трлн 311,4 млрд гривень (+218,2 млрд гривень до плану на 2026 рік зі змінами), зокрема:

1 трлн 278,8 млрд гривень (+213 млрд гривень) — видатки Пенсійного фонду, з них 292,8 млрд гривень — трансферт із держбюджету на виплату доплат до пенсій;

31,6 млрд гривень — Фонд безробіття (+5,3 млрд грн);

1 млрд гривень — Державний фонд соціального захисту осіб з інвалідністю.

Підтримка ВПО — 83,2 млрд гривень (+11,6 млрд гривень до плану на 2026 рік зі змінами), зокрема:

39,6 млрд гривень — допомога на проживання ВПО (+0,9 млрд гривень);

11,5 млрд гривень — компенсація за знищене майно (+0,7 млрд гривень);

12 млрд гривень — заходи підтримки тимчасового проживання ВПО (+5,3 млрд гривень);

5,5 млрд гривень — компенсація за знищене житло за програмою «HOME» (+0,3 млрд гривень);

4 млрд гривень — соціальні послуги для ВПО (+2 млрд гривень);

3,7 млрд гривень — «єОселя»: покриття першого внеску та відсотків за перший рік (+1 млрд гривень);

3,5 млрд гривень — програми зайнятості (+1,2 млрд гривень);

3,4 млрд гривень — «єВідновлення» для пошкодженого житла (+0,2 млрд гривень).

Освіта — 328,5 млрд гривень (+50,8 млрд гривень до плану на 2026 рік зі змінами), зокрема:

235,3 млрд гривень — заробітна плата працівників закладів освіти (+37,5 млрд гривень), у тому числі 192,8 млрд гривень — освітня субвенція та доплати (+32,1 млрд гривень);

8,3 млрд гривень — академічні стипендії (+3 млрд гривень);

19,5 млрд гривень — харчування всіх учнів 1−11 класів у школах комунальної та державної форм власності (+5,1 млрд гривень);

13,5 млрд гривень — публічні інвестиційні проєкти: будівництво укриттів (3,7 млрд грн), закупівля автобусів, оновлення харчоблоків, розвиток НУШ тощо.

Середньомісячна заробітна плата досвідченого вчителя у 2027 році передбачена на рівні 27,3 тис. гривень. Це на 65% більше порівняно з 2025 роком.

Охорона здоров’я — 292,5 млрд гривень (+35 млрд гривень до плану на 2026 рік зі змінами), зокрема:

225 млрд гривень — Програма медичних гарантій (+33,5 млрд гривень), у тому числі:⇒ 203,3 млрд гривень (+20,5 млрд гривень) — підвищення тарифів на медичні послуги дозволить збільшити середню зарплату лікаря до рівня не менше 30 тис. гривень;⇒ 21,7 млрд гривень (+13 млрд гривень) — програма «Доступні ліки».

20,8 млрд гривень — централізовані закупівлі ліків (+5,6 млрд гривень);

10 млрд гривень — скринінги здоров’я для населення віком 40+ років;

13,3 млрд гривень — публічні інвестиційні проєкти у сфері охорони здоров’я;

1,6 млрд гривень — медичні послуги ветеранам: зубопротезування, кріоконсервація репродуктивних клітин (+0,3 млрд гривень).

Збільшення видатків за програмою медичних гарантій у 2027 році дозволить переглянути тарифи на окремі медичні послуги. Це дасть можливість збільшити середній розмір заробітної плати лікаря спеціалізованої медичної допомоги на рівні 30 тис. гривень (+11,9% до 2026 року), медсестри — 20 тис. гривень.

Спорт і молодь — 6,85 млрд гривень (+0,98 млрд гривень до плану на 2026 рік зі змінами), зокрема:

6,56 млрд гривень — на гідне представлення України на світовій спортивній арені (+0,86 млрд гривень);

201,5 млн гривень — створення умов для самореалізації молоді в Україні, зокрема 140 млн гривень — гранти молоді (+50 млн гривень). У 2027 році передбачено 1 800 грантів, що у 2,5 раза більше порівняно з 2026 роком;

91,5 млн гривень — формування свідомої, відповідальної української політичної нації, зокрема розвиток пластового руху (+68,5 млн гривень).

Житлова політика — 84,9 млрд гривень (+38,3 млрд гривень до плану на 2026 рік зі змінами), зокрема:

45 млрд гривень — забезпечення житлом громадян за програмою «єОселя» (+27,9 млрд гривень);

6,9 млрд гривень — компенсація на житло ветеранам з інвалідністю І та ІІ груп (+1,2 млрд гривень);

24,4 млрд гривень — житлові програми: «єВідновлення», компенсації, ваучери, субвенція (+8,9 млрд гривень);

2,4 млрд гривень — житло військовим;

5,5 млрд гривень — компенсація за знищене житло за програмою «HOME» (+0,3 млрд гривень);

0,7 млрд гривень — Фонд енергоефективності: співфінансування підвищення енергоефективності житла та фінансування відновлення зруйнованого житла.

Підтримка сільгосптоваровиробників — 7,4 млрд гривень. Кошти передбачено, зокрема, на фінансову підтримку сільгосптоваровиробників і фермерів, гуманітарне розмінування, гранти для АПК, меліорацію та релокацію сільгосптоваровиробників.

На публічні інвестиційні проєкти та програми у 2027 році передбачено 116 млрд гривень (+3,9 млрд грн). Із них 76,4 млрд гривень — залучені кошти міжнародних фінансових організацій та урядів інших країн. Основні напрями — транспорт, муніципальна інфраструктура та послуги, освіта, охорона здоров’я, енергетика, житло, соціальна сфера та інші напрями.

Підтримка регіонів і громад — 133,6 млрд гривень (+42,2 млрд гривень до плану на 2026 рік зі змінами). Серед основних напрямів — комплексні плани стійкості регіонів та окремих міст, Державний фонд регіонального розвитку, субвенції на реалізацію публічних інвестиційних проєктів у галузях освіти, охорони здоров’я та соціального захисту, субвенція на будівництво та ремонт доріг місцевого значення, додаткова дотація прифронтовим та тимчасово окупованим територіям України та різниця в тарифах.

Загальний ресурс місцевих бюджетів у 2027 році становитиме 1 трлн 34,5 млрд гривень (+123,9 млрд гривень, або 13,6% до плану на 2026 рік зі змінами).

Новації проєкту держбюджету-2027

Заплановане часткове (25%) відновлення Державного дорожнього фонду — 52,8 млрд гривень, з них:

10,1 млрд гривень — виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування;

34,2 млрд гривень — фінансування утримання та розвитку доріг загального користування державного значення;

8,5 млрд гривень — фінансування утримання та розвитку доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (субвенція місцевим бюджетам).