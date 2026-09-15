Економіка єврозони виявилася стійкішою до енергетичної кризи, ніж очікували — WSJ Сьогодні 09:14 — Казна та Політика Стійкість економіки єврозони важлива для України

Економіка єврозони у другому кварталі зросла швидше, ніж очікували, попри вплив енергетичного шоку. Валовий внутрішній продукт країн єврозони збільшився на 0,6% порівняно з попереднім кварталом. Основними чинниками зростання стали експорт і споживчі витрати.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на The Wall Street Journal.

Що це означає для України

За словами Гетманцева, стійкість економіки єврозони важлива для України, оскільки Європейський Союз залишається її ключовим торговельним партнером. Збереження темпів економічної активності в ЄС підтримує попит на товари та послуги, а отже, створює можливості для українських виробників.

Водночас перспективи європейської економіки залишаються залежними від низки чинників. Попереду зимовий період, а високі ціни на енергоносії та дорожче кредитування можуть стримувати споживання й ділову активність.

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Якщо європейські компанії та споживачі скорочуватимуть закупівлі, це може вплинути на обсяги замовлень для українських експортерів. Тому для України важливо не лише зберігати доступ до європейського ринку, а й забезпечувати підприємствам можливість ним користуватися.

Яка підтримка потрібна українському бізнесу

Українські підприємства працюють в умовах війни. Окрім високої вартості енергоносіїв і конкуренції, вони стикаються з російськими ударами по виробничих об’єктах, складах та енергетичній інфраструктурі.

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