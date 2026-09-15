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Економіка єврозони виявилася стійкішою до енергетичної кризи, ніж очікували — WSJ

Казна та Політика
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Стійкість економіки єврозони важлива для України
Стійкість економіки єврозони важлива для України
Економіка єврозони у другому кварталі зросла швидше, ніж очікували, попри вплив енергетичного шоку. Валовий внутрішній продукт країн єврозони збільшився на 0,6% порівняно з попереднім кварталом. Основними чинниками зростання стали експорт і споживчі витрати.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на The Wall Street Journal.
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Що це означає для України

За словами Гетманцева, стійкість економіки єврозони важлива для України, оскільки Європейський Союз залишається її ключовим торговельним партнером. Збереження темпів економічної активності в ЄС підтримує попит на товари та послуги, а отже, створює можливості для українських виробників.
Водночас перспективи європейської економіки залишаються залежними від низки чинників. Попереду зимовий період, а високі ціни на енергоносії та дорожче кредитування можуть стримувати споживання й ділову активність.
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Якщо європейські компанії та споживачі скорочуватимуть закупівлі, це може вплинути на обсяги замовлень для українських експортерів. Тому для України важливо не лише зберігати доступ до європейського ринку, а й забезпечувати підприємствам можливість ним користуватися.

Яка підтримка потрібна українському бізнесу

Українські підприємства працюють в умовах війни. Окрім високої вартості енергоносіїв і конкуренції, вони стикаються з російськими ударами по виробничих об’єктах, складах та енергетичній інфраструктурі.
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За таких умов важливо допомогти бізнесу зберегти здатність виробляти продукцію та експортувати її. Для цього необхідні доступне фінансування відновлення виробництв і заміни знищеного обладнання, стабільне енергопостачання та можливість забезпечити підприємства резервними джерелами живлення.
За матеріалами:
Finance.ua
ЄСЕкономіка
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