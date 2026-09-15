Зеленський закликав Раду ухвалити всі закони для наповнення бюджету, навіть непопулярні Сьогодні 11:34 — Казна та Політика Президент України Володимир Зеленський, www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів уже цього тижня ухвалити закони, необхідні для забезпечення надходження коштів до державного бюджету. За його словами, ці кошти потрібні для фінансування оборони, виплат військовим, підтримки населення та проходження зимового періоду.

Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні.

Президент повідомив, що провів нараду з прем’єр-міністром і міністром фінансів України, під час якої обговорили державний бюджет на цей рік та наступний.

«Зараз фактично всі кошти державного бюджету — це так чи інакше найбільше кошти оборони. Зброя, виплати військовим, це видатки на підтримку нашої стійкості, стійкості України, на проходження зими, на підтримку людей», — зазначив Зеленський.

За його словами, частину цих видатків Україна покриває самостійно, однак значну частину фінансування надають міжнародні партнери.

Президент закликав депутатів ухвалити необхідні закони

Зеленський наголосив, що для покриття дефіциту державного бюджету та продовження необхідних виплат потрібна злагоджена робота Верховної Ради й уряду.

«Перелік законів та урядових рішень, які треба ухвалити, — цілком конкретний. І це — саме треба ухвалити: не про бажання, не про політику, а про кошти для бюджету, щодо яких немає заміни», — сказав президент.

За його словами, у переліку є як популярні, так і непопулярні рішення. Водночас кожне з них пов’язане з конкретними коштами, необхідними для функціонування держави та її оборони.

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«Це кошти, які прив’язані до ситуації. До реальної ситуації цієї осені, зими, цього фронту, захисту цього нашого неба», — зазначив Зеленський.

Президент закликав депутатів незалежно від політичної позиції підтримати необхідні законопроєкти.

«Не важливо, чи ти влада, чи ти опозиція, якщо це реальні інтереси України. Я прошу парламентарів уже цього тижня дати такий фінансовий результат для України завдяки голосуванням — закони, які будуть означати конкретні кошти для бюджету», — наголосив глава держави.

Зеленський доручив перевірити роботу податкової

Президент також заявив, що Кабінет Міністрів виконає свою частину роботи.

Водночас він доручив перевірити роботу податкової служби та інших структур, які відповідають за наповнення державного бюджету.

«І треба перевірити, що відбувається в податковій службі та інших та чи є реальна робота на бюджет держави на сто відсотків. Має бути чесна робота. Я попросив прем’єр-міністра, попросив міністра фінансів перевірити це», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що ситуація з державними фінансами України наближається до критичної. Україна може втратити значну частину передбаченого фінансування на загальну суму $29,5 млрд. Прем’єр-міністр України Сергій Корецький закликав народних депутатів якнайшвидше ухвалити законопроєкти, необхідні для отримання міжнародної фінансової допомоги.