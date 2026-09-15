ДПС створить реєстр постраждалого бізнесу: як це працюватиме Сьогодні 14:28 — Казна та Політика Зруйновані потужності компанії "Епіцентр К"

Підприємства, які втратили або пошкодили майно внаслідок війни, зможуть самостійно повідомляти про це Державну податкову службу. Для цього ДПС розробила спеціальне Повідомлення про втрату, знищення або пошкодження майна (товарів) унаслідок збройної агресії росії проти України. Документ стане першим практичним кроком до створення Реєстру пошкодженого бізнесу.

Про це повідомляється на сайті ДПС.

ДПС розробила спеціальне повідомлення для бізнесу

Як зазначається, створення окремого реєстру постраждалого бізнесу є одним із важливих пунктів «дорожньої карти» ДПС. Якість такого реєстру залежатиме від інформації, яку надаватимуть самі платники податків.

Повноцінний міжвідомчий обмін даними ще перебуває на етапі запровадження. Але податкова хоче якомога швидше отримати фідбек від бізнесу, щоб ДПС вже на етапі, як тільки постраждав бізнес, не чекала дій інших державних органів, а підприємці могли самостійно подавати інформацію.

Яку інформацію можна буде подати

У Повідомленні підприємство зможе вказати дату та обставини події, перелік і орієнтовну вартість втрачених або пошкоджених товарів та основних засобів.

Також документ передбачатиме інформацію про проведену інвентаризацію, податковий кредит з ПДВ і підтвердження факту руйнування або втрати компетентними органами.

Якщо після подання документа підприємство отримає нові відомості або уточнить суму збитків, воно зможе подати Повідомлення повторно та доповнити інформацію.

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У ДПС працюють над тим, щоб найближчим часом подати Повідомлення можна було через Електронний кабінет. За потреби документ можна буде подати у паперовій формі або в електронному вигляді через розділ «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету.

Приймати повідомлення розпочинають усі головні управління ДПС, зокрема через Офіси податкових консультантів.

Офіси податкових консультантів, контакт-центр та ЦОПи будуть консультувати платників податків щодо наявності можливості подати Повідомлення та нададуть допомогу у його заповненні.