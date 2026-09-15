ДПС створить реєстр постраждалого бізнесу: як це працюватиме

Підприємства, які втратили або пошкодили майно внаслідок війни, зможуть самостійно повідомляти про це Державну податкову службу. Для цього ДПС розробила спеціальне Повідомлення про втрату, знищення або пошкодження майна (товарів) унаслідок збройної агресії росії проти України. Документ стане першим практичним кроком до створення Реєстру пошкодженого бізнесу.
Як зазначається, створення окремого реєстру постраждалого бізнесу є одним із важливих пунктів «дорожньої карти» ДПС. Якість такого реєстру залежатиме від інформації, яку надаватимуть самі платники податків.
Повноцінний міжвідомчий обмін даними ще перебуває на етапі запровадження. Але податкова хоче якомога швидше отримати фідбек від бізнесу, щоб ДПС вже на етапі, як тільки постраждав бізнес, не чекала дій інших державних органів, а підприємці могли самостійно подавати інформацію.
У ДПС працюють над тим, щоб найближчим часом подати Повідомлення можна було через Електронний кабінет. За потреби документ можна буде подати у паперовій формі або в електронному вигляді через розділ «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету.
Приймати повідомлення розпочинають усі головні управління ДПС, зокрема через Офіси податкових консультантів.
Офіси податкових консультантів, контакт-центр та ЦОПи будуть консультувати платників податків щодо наявності можливості подати Повідомлення та нададуть допомогу у його заповненні.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що станом на початок вересня близько 70 млрд грн податкових надходжень можуть не дійти до бюджету через російські атаки на бізнес. Проте удари рф тривають щодня, тому сума може зрости.