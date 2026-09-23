ЄС висунув Україні умови для отримання додаткових коштів — Bloomberg Сьогодні 12:27 — Казна та Політика Президент України Володимир Зеленський і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі у Нью-Йорку

Європейський Союз очікує від України прогресу в ухваленні законодавства для боротьби з тіньовою економікою, збільшення податкових надходжень та наближення українських норм до законодавства ЄС. Від виконання цих умов залежатиме подальше виділення фінансової допомоги.

Про це повідомляє Bloomberg.

ЄС пов’язує подальшу допомогу з реформами

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела у вівторок у Нью-Йорку зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. За словами джерела, ознайомленого з перебігом переговорів, зустріч була напруженою.

Українська сторона висловила занепокоєння щодо можливого посилення російських атак взимку. Також українська сторона висловила обурення рішенням ЄС виключити двох російських олігархів із санкційного списку.

«Більше оборонної підтримки вже на шляху. А в міру прогресу реформ у Верховній Раді — і більше бюджетної підтримки», — написала фон дер Ляєн у соцмережі X після зустрічі. Вона також зазначила, що до кінця поточного року доступними залишаються 37 млрд євро.

Dear Volodymyr @ZelenskyyUa, Europe is working harder than ever to strengthen Ukraine’s defence. Our new 🇪🇺🇺🇦 anti-ballistic programme can help rapidly scale up production. More defence support is coming. And as reforms in the Rada progress, more budget support too. We have €37 billion still available in this calendar year. In New York, my message to every leader is clear: we must all step up support for Ukraine’s defence. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 22, 2026

Україна просить додаткове фінансування

Після понад чотирьох років повномасштабної війни між Києвом і його ключовими партнерами почали виникати суперечності на тлі підготовки до ще однієї зими в умовах російських атак. Україна дедалі більше занепокоєна небажанням деяких європейських союзників постачати необхідні перехоплювачі для протидії російським ракетам. Водночас європейські країни стикаються зі зростанням запитів України на фінансування.

Україна попросила партнерів допомогти покрити непередбачений дефіцит бюджету в розмірі близько 26 млрд євро, а також прискорити виділення кредиту ЄС на 90 млрд євро. Ця фінансова допомога має забезпечити потреби України до кінця наступного року.

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ЄС не погоджується з частиною українських розрахунків і запропонував, щоб додаткове фінансування надали інші партнери, зокрема Канада, Норвегія та Японія.

Очікується, що робочі команди України та ЄС проведуть додаткові переговори щодо цього питання через 7−10 днів. Водночас Зеленський зазначив, що європейці вперше відкрито визнали зростання ризиків агресивних кроків рф проти інших країн Європи.