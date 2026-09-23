0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС висунув Україні умови для отримання додаткових коштів — Bloomberg

Казна та Політика
112
Президент України Володимир Зеленський і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі у Нью-Йорку
Президент України Володимир Зеленський і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі у Нью-Йорку
Європейський Союз очікує від України прогресу в ухваленні законодавства для боротьби з тіньовою економікою, збільшення податкових надходжень та наближення українських норм до законодавства ЄС. Від виконання цих умов залежатиме подальше виділення фінансової допомоги.
Про це повідомляє Bloomberg.
Місце для вашої реклами

ЄС пов’язує подальшу допомогу з реформами

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела у вівторок у Нью-Йорку зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. За словами джерела, ознайомленого з перебігом переговорів, зустріч була напруженою.
Українська сторона висловила занепокоєння щодо можливого посилення російських атак взимку. Також українська сторона висловила обурення рішенням ЄС виключити двох російських олігархів із санкційного списку.
«Більше оборонної підтримки вже на шляху. А в міру прогресу реформ у Верховній Раді — і більше бюджетної підтримки», — написала фон дер Ляєн у соцмережі X після зустрічі. Вона також зазначила, що до кінця поточного року доступними залишаються 37 млрд євро.

Україна просить додаткове фінансування

Після понад чотирьох років повномасштабної війни між Києвом і його ключовими партнерами почали виникати суперечності на тлі підготовки до ще однієї зими в умовах російських атак. Україна дедалі більше занепокоєна небажанням деяких європейських союзників постачати необхідні перехоплювачі для протидії російським ракетам. Водночас європейські країни стикаються зі зростанням запитів України на фінансування.
Україна попросила партнерів допомогти покрити непередбачений дефіцит бюджету в розмірі близько 26 млрд євро, а також прискорити виділення кредиту ЄС на 90 млрд євро. Ця фінансова допомога має забезпечити потреби України до кінця наступного року.
Читайте також
ЄС не погоджується з частиною українських розрахунків і запропонував, щоб додаткове фінансування надали інші партнери, зокрема Канада, Норвегія та Японія.
Очікується, що робочі команди України та ЄС проведуть додаткові переговори щодо цього питання через 7−10 днів. Водночас Зеленський зазначив, що європейці вперше відкрито визнали зростання ризиків агресивних кроків рф проти інших країн Європи.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Рада Європейського Союзу продовжила ще на 36 місяців дію санкцій проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Водночас із санкційного списку виключили двох російських олігархів.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БюджетЗеленськийУрсула фон дер ЛяєнЄС
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems