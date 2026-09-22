Cosmolot сплатив понад 1,5 млрд грн податків

Понад 1,5 млрд грн податків і
зборів перерахував Cosmolot
до державного бюджету з січня 2024 року
по серпень 2026 року.
З
вересня 2026 року Cosmolot
повноцінно відновив операційну діяльність
в Україні. Попри період блокування та
часткового обмеження діяльності,
компанія в повному обсязі виконала свої
фінансові зобов’язання перед державою.
Загалом
із січня 2024 року по серпень 2026 року
Cosmolot перерахував до
державного бюджету понад 1,54 млрд грн.
З них:
податок на прибуток і дохід:
понад 1,43 млрд грн;
плата
за ліцензію понад 57 млн грн;
інші
податки та збори: понад 46,3 млн грн.
Наразі
операційна діяльність Cosmolot
повністю відновлена. Компанія здійснює
діяльність на підставі чинної ліцензії
в Україні пройшовши всі етапи
комплаєнс-перевірки та
бере участь у тестуванні Державної
системи онлайн-моніторингу (ДСОМ).
Нагадаємо,
що у 2024 році компанія була одним із
найбільших платників податків та
перерахувала до державного бюджету
близько 2,4 млрд грн.
В
кінці цього ж року Cosmolot
увійшов до складу американської Nevada
Gaming Holding,
яка має на меті закріпити лідерство
бренду на українському та європейському
ринках азартних ігор та посилити внесок
у державний бюджет України.