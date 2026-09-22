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Cosmolot сплатив понад 1,5 млрд грн податків

Казна та Політика
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Cosmolot сплатив понад 1,5 млрд грн податків
Cosmolot сплатив понад 1,5 млрд грн податків
Понад 1,5 млрд грн податків і зборів перерахував Cosmolot до державного бюджету з січня 2024 року по серпень 2026 року.
З вересня 2026 року Cosmolot повноцінно відновив операційну діяльність в Україні. Попри період блокування та часткового обмеження діяльності, компанія в повному обсязі виконала свої фінансові зобов’язання перед державою.
Загалом із січня 2024 року по серпень 2026 року Cosmolot перерахував до державного бюджету понад 1,54 млрд грн. З них:
  • податок на прибуток і дохід: понад 1,43 млрд грн;
  • плата за ліцензію понад 57 млн грн;
  • інші податки та збори: понад 46,3 млн грн.
Наразі операційна діяльність Cosmolot повністю відновлена. Компанія здійснює діяльність на підставі чинної ліцензії в Україні пройшовши всі етапи комплаєнс-перевірки та бере участь у тестуванні Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ).
Нагадаємо, що у 2024 році компанія була одним із найбільших платників податків та перерахувала до державного бюджету близько 2,4 млрд грн.
В кінці цього ж року Cosmolot увійшов до складу американської Nevada Gaming Holding, яка має на меті закріпити лідерство бренду на українському та європейському ринках азартних ігор та посилити внесок у державний бюджет України.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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