«Автостраді» заборгували 15 млрд грн за виконані роботи Сьогодні 09:25 — Казна та Політика Загальна заборгованість перед компанією за виконані роботи — близько 15 млрд грн

Заборгованість перед групою компаній «Автострада» за вже виконані роботи становить близько 15 млрд грн. Компанія очікує на відновлення фінансування ключових інфраструктурних проєктів.

Про це повідомив засновник групи компаній «Автострада» Максим Шкіль у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Загальна заборгованість перед компанією

«Загальна заборгованість перед компанією за виконані роботи — близько 15 млрд грн, з них 6,5 млрд грн уже перебувають у казначействі, але близько тижня ці платежі не проходять. І ми знаємо, що взагалі платежі за капітальними видатками з державного та місцевих бюджетів зупинені в усій країні», — повідомив Шкіль.

За його словами, зупинка фінансування означає, що плани держави з підготовки до зими не можуть бути реалізовані в запланованих обсягах.

Шкіль зазначив, що рішення про зупинку платежів було ухвалене без попереднього обговорення з бізнесом.

«Це рішення виникло спонтанно в один день, без жодних обговорень, без комунікації, просто нас поставили всіх перед фактом», — сказав він.

За його словами, через це бізнес змушений коригувати свої плани. На об’єктах «Автостради» роботи триватимуть до кінця вересня, однак фактично це означатиме згортання виробничих ланцюгів і консервацію об’єктів.

За які роботи компанія очікує оплату

Серед проєктів, які виконані, але не проплачені, Шкіль назвав ремонт основних магістралей, де компанія забезпечила цього року біля 40% загальноукраїнського обсягу робіт з власних ресурсів.

«У нас були домовленості, що потім, коли буде поповнений резервний фонд, з нього ці роботи будуть погашені. Це частина боргу. А ще прифронтові дороги, і захист об’єктів енергетики, і водогін „Запоріжжя — Томаківка — Марганець“, який після підриву Каховської ГЕС забезпечив водою понад 1 млн жителів Дніпропетровської області», — перераховує він.

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Стосовно Києва Шкіль повідомив, що цьогорічні плани будівництва метро на Виноградар були скореговані внаслідок скорочення містом бюджету на цей проєкт (з 10 млрд грн до 1,6 млрд грн), але компанія йде за графіком, як і на інших об’єктах. Зокрема, Харківське шосе мало бути здано 1 грудня, площа Європейського союзу (біля майбутньої ст.м. «Варшавська») 15 грудня, розв’язка біля ст. м. «Чернігівська» — 28 грудня.