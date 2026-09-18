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«Автострада» зупиняє роботи на всіх об’єктах через брак фінансування

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«Автострада» вимушена зупинити роботи на всіх об’єктах.
«Автострада» вимушена зупинити роботи на всіх об’єктах.
Будівельна компанія «Автострада» заявила про зупинення робіт на всіх об’єктах через припинення державного фінансування капітальних видатків.
За словами засновника та голови компанії Максима Шкіля, рішення Кабінету Міністрів було ухвалене без попередження та обговорення.
«Держава в один день, без попереджень, будь-якого обговорення і діалогу, зупинила фінансування всіх капітальних видатків», — написав Шкіль на своїй сторінці у Facebook.
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Він зазначив, що припинення фінансування впливає на виплату заробітних плат, розрахунки з постачальниками та обслуговування кредитів.
«Заробітні плати цілих галузей економіки, відсотки по кредитах, розрахунки з постачальниками — це точно головний біль не депутатів і не Міністерства фінансів. У них свій бізнес-план, а нас просто ставлять перед фактом до відома», — заявив голова компанії.
У зв’язку з цим «Автострада» вимушена зупинити роботи на всіх об’єктах.
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«Автострада» раніше заявляла про борг у 6 млрд грн

Як пишуть ЗМІ, у травні Максим Шкіль на своїй сторінці у Facebook повідомляв про заборгованість держави перед компанією та попереджав про можливе припинення дорожніх робіт (станом на зараз цього посту немає ні на сторінці Шкіля, ні на сторінці компанії «Автострада». — Ред.).
Зазначається, на той момент держава не виплатила «Автостраді» понад 6 млрд грн за виконані роботи. А з передбачених 52 млрд грн на поточний ремонт основних доріг було виділено лише 3 млрд грн.
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За словами Шкіля, ще в березні президент доручив визначити мінімальну потребу у фінансуванні та виділити 52 млрд грн на поточний ремонт доріг для забезпечення проїзду ключовими магістралями.
Він зазначав, що компанія продовжувала виплачувати заробітні плати, розраховуватися з постачальниками за матеріали та сплачувати податки, одночасно обслуговуючи кредитні зобов’язання. На той момент у компанії не було чіткого розуміння термінів погашення заборгованості.
«Якщо й надалі виконані роботи не будуть профінансовані, ми будемо вимушені зупинити роботи, адже розмір кредитних ліній і наявного фінансування обмежений», — наголошував засновник «Автостради».
За матеріалами:
Finance.ua
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