«Автострада» зупиняє роботи на всіх об’єктах через брак фінансування

Він зазначив, що припинення фінансування впливає на виплату заробітних плат, розрахунки з постачальниками та обслуговування кредитів.
«Заробітні плати цілих галузей економіки, відсотки по кредитах, розрахунки з постачальниками — це точно головний біль не депутатів і не Міністерства фінансів. У них свій бізнес-план, а нас просто ставлять перед фактом до відома», — заявив голова компанії.
У зв’язку з цим «Автострада» вимушена зупинити роботи на всіх об’єктах.
«Автострада» раніше заявляла про борг у 6 млрд грн
Як пишуть ЗМІ, у травні Максим Шкіль на своїй сторінці у Facebook повідомляв про заборгованість держави перед компанією та попереджав про можливе припинення дорожніх робіт (станом на зараз цього посту немає ні на сторінці Шкіля, ні на сторінці компанії «Автострада». — Ред.).
Зазначається, на той момент держава не виплатила «Автостраді» понад 6 млрд грн за виконані роботи. А з передбачених 52 млрд грн на поточний ремонт основних доріг було виділено лише 3 млрд грн.
За словами Шкіля, ще в березні президент доручив визначити мінімальну потребу у фінансуванні та виділити 52 млрд грн на поточний ремонт доріг для забезпечення проїзду ключовими магістралями.
Він зазначав, що компанія продовжувала виплачувати заробітні плати, розраховуватися з постачальниками за матеріали та сплачувати податки, одночасно обслуговуючи кредитні зобов’язання. На той момент у компанії не було чіткого розуміння термінів погашення заборгованості.
«Якщо й надалі виконані роботи не будуть профінансовані, ми будемо вимушені зупинити роботи, адже розмір кредитних ліній і наявного фінансування обмежений», — наголошував засновник «Автостради».