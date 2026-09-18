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Валютні інтервенції зростають: у Нацбанку пояснили, що відбувається з гривнею

Валюта
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Режим керованої гнучкості продовжує працювати
Режим керованої гнучкості продовжує працювати
Національний банк України останніми місяцями продає на валютному ринку близько $5 млрд щомісяця та очікує подальшого зростання обсягів інтервенцій. Водночас збільшення продажу валюти не свідчить про втрату стійкості гривні.
Про це заявили голова Національного банку України Андрій Пишний та його заступник Юрій Гелетій під час брифінгу, передає Dilo.

Чому НБУ збільшує продаж валюти

За словами Пишного, під час війни Нацбанк значною мірою виконує посередницьку функцію. Міжнародні партнери надають Україні валютне фінансування, уряд продає цю валюту Національному банку та отримані гривні спрямовує в економіку.
Водночас приватному сектору потрібна валюта для оплати імпорту. Значну частину попиту зараз формують закупівлі комплектуючих та обладнання для оборони і локалізації виробництва.
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«Ми очікуємо, що обсяг інтервенцій буде зростати, і це жодним чином не означає, що стійкість валютно-курсової політики Національного банку якимось чином підважена», — заявив Пишний.
Він наголосив, що режим керованої гнучкості продовжує працювати, а курсова динаміка визначається співвідношенням попиту і пропозиції на ринку.
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Попит на валюту зріс швидше за пропозицію

Гелетій навів дані, які пояснюють збільшення дефіциту валюти. За січень-серпень валова пропозиція валюти зросла на 12%, або приблизно на $4 млрд. Водночас валовий попит збільшився значно швидше — на 25%, або на $13 млрд.
Цю різницю Нацбанк покриває інтервенціями, фактично перерозподіляючи валютний профіцит державного сектору на користь дефіцитного приватного сектору.
За словами Гелетія, обсяг валютних інтервенцій НБУ при цьому не перевищує обсяг валюти, яку регулятору продає уряд.
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Пишний додав, що за нинішньої моделі зростання інтервенцій може свідчити, зокрема, про збільшення імпорту для оборонного виробництва, закупівлю обладнання, локалізацію виробничих потужностей та відновлення пошкоджених об’єктів.
Водночас така модель залежить від стабільного надходження міжнародної допомоги. Голова НБУ наголосив, що фінансування партнерів має надходити ритмічно та в достатніх обсягах, а його отримання значною мірою залежить від виконання Україною взятих на себе зобов’язань.
За оцінкою Пишного, міжнародні резерви України наразі залишаються на достатньому рівні.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що міжнародні резерви України станом на 1 вересня 2026 року, за попередніми даними, становили 48 662,2 млн дол. У серпні вони зменшилися на 5,0%. Така динаміка зумовлювалася скороченням обсягів міжнародної фінансової допомоги за збереження обсягів валютних інтервенцій на рівні, близькому до липневого.
За матеріалами:
Діло
НБУПишнийВалютаВалютний ринокМіжбанк
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