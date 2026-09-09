Українці 12-й місяць поспіль купують більше валюти, ніж продають
У серпні 2026 року українці придбали іноземної валюти на $562,3 млн більше, ніж продали. Порівняно з липнем чиста купівля валюти населенням зросла на $116 млн.
Про це повідомляє Фінансовий клуб з посиланням на дані Національного банку.
Від’ємне сальдо операцій фізичних осіб з валютою поглибилося з $446,6 млн у липні до $562,3 млн у серпні.
Попит населення на іноземну валюту перевищує її продаж уже 12-й місяць поспіль із вересня 2025 року.
Скільки валюти купили та продали українці
Загалом у серпні українці придбали $2,485 млрд іноземної валюти. Із цієї суми $1,933 млрд припало на готівкову валюту, а $552,1 млн на безготівкову.
Продаж валюти становив $1,923 млрд, з яких $1,485 млрд готівкова валюта, а $438 млн безготівкова.
Порівняно з липнем загальний обсяг чистої купівлі валюти населенням зріс приблизно на $116 млн.
Безготівкова валюта стала головним фактором зростання попиту
Основним фактором стало збільшення купівлі безготівкової валюти: за місяць її обсяг зріс на $161,5 млн, або більш ніж на 40% з $390,6 млн до $552,1 млн.
Водночас попит на готівкову валюту дещо скоротився на $68,8 млн, з $2,002 млрд у липні до $1,933 млрд у серпні.
Продаж готівкової валюти також скоротився на $17 млн, тоді як продаж безготівкової зменшився лише на $6 млн.
Отже, у серпні головним джерелом зростання валютного попиту населення стала саме безготівкова валюта, тоді як операції з готівкою демонстрували помірне скорочення.
|Показник
|Липень 2026
|Серпень 2026
|Купівля готівки
|$2,002 млрд
|$1,933 млрд
|Продаж готівки
|$1,502 млрд
|$1,485 млрд
|Купівля безготівки
|$390,6 млн
|$552,1 млн
|Продаж безготівки
|$443,9 млн
|$438,0 млн
|Чисте сальдо
|–$446,6 млн
|–$562,3 млн
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на ICU писав, що Національний банк минулого тижня зберігав курс гривні до долара майже без змін, водночас обсяг валютних інтервенцій регулятора залишався близьким до рекордних рівнів. Курс переважно коливався трохи вище 44,5 грн/$.
В ICU зазначають, що рішення НБУ зміцнювати гривню протягом останніх кількох тижнів відображає бажання регулятора продемонструвати, що гнучкість обмінного курсу працює в обидва боки. Тобто гривня може зміцнюватися навіть за збереження значного дефіциту на валютному ринку.
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