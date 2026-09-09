Українці 12-й місяць поспіль купують більше валюти, ніж продають Сьогодні 14:26 — Валюта Загалом у серпні українці придбали $2,485 млрд іноземної валюти

У серпні 2026 року українці придбали іноземної валюти на $562,3 млн більше, ніж продали. Порівняно з липнем чиста купівля валюти населенням зросла на $116 млн.

Про це повідомляє Фінансовий клуб з посиланням на дані Національного банку.

Від’ємне сальдо операцій фізичних осіб з валютою поглибилося з $446,6 млн у липні до $562,3 млн у серпні.

Попит населення на іноземну валюту перевищує її продаж уже 12-й місяць поспіль із вересня 2025 року.

Скільки валюти купили та продали українці

Загалом у серпні українці придбали $2,485 млрд іноземної валюти. Із цієї суми $1,933 млрд припало на готівкову валюту, а $552,1 млн на безготівкову.

Продаж валюти становив $1,923 млрд, з яких $1,485 млрд готівкова валюта, а $438 млн безготівкова.

Порівняно з липнем загальний обсяг чистої купівлі валюти населенням зріс приблизно на $116 млн.

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Безготівкова валюта стала головним фактором зростання попиту

Основним фактором стало збільшення купівлі безготівкової валюти: за місяць її обсяг зріс на $161,5 млн, або більш ніж на 40% з $390,6 млн до $552,1 млн.

Водночас попит на готівкову валюту дещо скоротився на $68,8 млн, з $2,002 млрд у липні до $1,933 млрд у серпні.

Продаж готівкової валюти також скоротився на $17 млн, тоді як продаж безготівкової зменшився лише на $6 млн.

Отже, у серпні головним джерелом зростання валютного попиту населення стала саме безготівкова валюта, тоді як операції з готівкою демонстрували помірне скорочення.

Показник Липень 2026 Серпень 2026 Купівля готівки $2,002 млрд $1,933 млрд Продаж готівки $1,502 млрд $1,485 млрд Купівля безготівки $390,6 млн $552,1 млн Продаж безготівки $443,9 млн $438,0 млн Чисте сальдо –$446,6 млн –$562,3 млн

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на ICU писав , що Національний банк минулого тижня зберігав курс гривні до долара майже без змін, водночас обсяг валютних інтервенцій регулятора залишався близьким до рекордних рівнів. Курс переважно коливався трохи вище 44,5 грн/$.