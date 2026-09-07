Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 14:03 — Валюта

Долар в обміннику

На початку тижня 31 серпня — 4 вересня офіційний курс гривні до долара продовжив зміцнення попереднього тижня, досягнувши 2 вересня позначки 44,46 грн/$ — найнижчого значення за цей період. Втім, уже з 3 вересня долар почав дорожчати, і в другій половині тижня курс розвернувся в бік послаблення гривні.

Про це Finance.ua розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

Офіційний та готівковий курс

Курс Національного банку був таким:

31 серпня — 44,5505 грн/$;

01 вересня — 44,5249 грн/$;

2 вересня — 44,4553 грн/$;

3 вересня — 44,6093 грн/$;

4 вересня — 44,7273 грн/$.

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Готівковий валютний ринок протягом минулого тижня відзначився помірними коливаннями. В понеділок, 31 серпня, долар торгувався в діапазоні 44,32−44,81 грн/$, після чого у вівторок котирування дещо знизилися. Однак уже з середи відновився висхідний рух, і в четвер курс досяг тижневого максимуму — 44,41−44,93 грн/$. У п’ятницю відбулася невелика корекція до 44,37−44,87 грн/$, і тиждень завершився майже біля стартових значень. Різниця між максимальними та мінімальними значеннями в межах тижня не була критичною, проте факт утримання продажу поблизу 44,9 грн/$ показує, що ринок залишається чутливим до потенційного посилення попиту на валюту.

Курс на міжбанку

На міжбанківському ринку протягом 31 серпня — 4 вересня спостерігалися помітні коливання без стійкого руху курсу в одному напрямку. Курс долара поступово підвищувався й у четвер досяг максимуму тижня — 44,80 грн/$. Водночас наприкінці тижня ринок скоригувався: у п’ятницю котирування опускалися до 44,48 грн/$, а день завершився на 44,49 грн/$. Таким чином, тиждень завершився приблизно на 18 копійок вище за рівень понеділкового закриття. Широкий діапазон внутрішньоденних коливань — до 20 копійок у четвер — вказує на зростання чутливості ринку до поточного балансу попиту та пропозиції.

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Обсяг валютних інтервенцій НБУ поступово збільшується, що свідчить про збереження підвищеного попиту на іноземну валюту на міжбанківському ринку. За останній тиждень регулятор продав близько $1,329 мрд, що на 4,5% більше, ніж тижнем раніше, коли обсяг продажу становив $1,272 млрд. Збільшення обсягів продажу валюти свідчить про те, що попит на долар залишається підвищеним. Водночас НБУ продовжує згладжувати дисбаланс між попитом і пропозицією, не допускаючи різких змін курсу.

Прогноз на тиждень

Характер торгів минулого тижня показав, що біля позначок 44,5 грн/$ досить швидко активізується попит на валюту. Після досить активного тижня 31 серпня — 4 вересня ринок, ймовірно, залишатиметься чутливим до попиту з боку імпортерів, активності експортерів та дій НБУ. На початку поточного тижня можливе певне зміцнення гривні, якщо пропозиція валюти з боку експортерів буде достатньою. Але ближче до середини тижня попит може знову посилитися.

Найважливішим стабілізатором ринку залишатиметься Національний банк, який навіть за суттєвого дефіциту валюти має можливість згладжувати різкі курсові рухи. Короткострокове зростання попиту не обов`язково автоматично переростає у стрімку девальвацію гривні. Проте чим більший дефіцит валюти НБУ змушений покривати інтервенціями, тим сильніше ринок залежить від дій регулятора.

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Вересень традиційно змінює структуру попиту на валюту. Після літнього періоду бізнес активніше відновлює ділову активність, а імпортери починають формувати запаси та готуватися до осінньо-зимового сезону. Особливо це стосується пального, енергоносіїв, обладнання та інших імпортних товарів. За січень-липень 2026 року товарний імпорт України становив $58,1 млрд проти $24,1 млрд експорту, тобто дефіцит торгівлі товарами був дуже значним. Саме тому на початку осені фундаментальний баланс залишається не на користь гривні: попит на валюту з боку імпортерів значно перевищує її пропозицію від експортерів. Водночас пропозиція валюти теж залишатиметься. Це важливий фактор, який не дозволяє говорити про неминуче різке ослаблення гривні. Облікова ставка на рівні 15,5% річних залишається одним із факторів підтримки привабливості гривневих інструментів, зокрема депозитів та державних цінних паперів.

Таким чином, на початку вересня гривня справді перебуває під тиском підвищеного попиту на валюту, однак говорити про різке погіршення ситуації поки що немає підстав. Ключовим фактором залишатиметься здатність НБУ компенсувати дефіцит валюти на ринку, тоді як сезонне пожвавлення імпорту може створювати додатковий тиск на курс. Найімовірніше, найближчими днями гривня продовжить рухатися в широкому, але контрольованому діапазоні без різких курсових змін.

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