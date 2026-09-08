В ICU спрогнозували курс гривні до кінця року Сьогодні 11:01 — Валюта

НБУ стабілізував гривню

Національний банк минулого тижня зберігав курс гривні до долара майже без змін, водночас обсяг валютних інтервенцій регулятора залишався близьким до рекордних рівнів. Курс переважно коливався трохи вище 44,5 грн/$.

Про це йдеться в тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

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Попит населення на валюту зріс

Дефіцит валюти минулого тижня продовжив зростати, переважно через традиційне збільшення попиту населення на валюту на початку місяця.

Чиста купівля валюти населенням майже подвоїлася. За чотири робочі дні вона становила $186 млн, що на 90% більше за аналогічний період попереднього тижня. У результаті загальний дефіцит валюти лише за чотири робочі дні перевищив $1 млрд.

Дефіцит валюти минулого тижня продовжив зростати, icu.ua

НБУ збільшив валютні інтервенції

Відповідно, Національному банку довелося подеколи збільшувати інтервенції до майже $300 млн за день і загалом за тиждень інтервенції склали понад $1.3 млрд. Це дозволило зберегти офіційний курс гривні до долара США майже незмінним за підсумками тижня, трошки нижче, ніж 44.6 грн/$

Національному банку довелося подеколи збільшувати інтервенції до майже $300 млн за день, icu.ua

Прогноз ICU

В ICU зазначають, що рішення НБУ зміцнювати гривню протягом останніх кількох тижнів відображає бажання регулятора продемонструвати, що гнучкість обмінного курсу працює в обидва боки. Тобто гривня може зміцнюватися навіть за збереження значного дефіциту на валютному ринку.

Водночас аналітики вважають, що зміцнення гривні є короткостроковим. Протягом наступних тижнів курс може знову наблизитися до 45 грн/$.

«До кінця року ми вбачаємо поступову девальвацію гривні до 45.8 грн/$», — прогнозують в ICU.

Нагадаємо, як раніше розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, на початку тижня 31 серпня — 4 вересня офіційний курс гривні до долара продовжив зміцнення попереднього тижня, досягнувши 2 вересня позначки 44,46 грн/$ — найнижчого значення за цей період. Втім, уже з 3 вересня долар почав дорожчати, і в другій половині тижня курс розвернувся в бік послаблення гривні.

Характер торгів минулого тижня показав, що біля позначок 44,5 грн/$ досить швидко активізується попит на валюту. Після досить активного тижня 31 серпня — 4 вересня ринок, ймовірно, залишатиметься чутливим до попиту з боку імпортерів, активності експортерів та дій НБУ.

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