Гривневі рахунки небанківських платіжних установ: які валютні операції дозволив НБУ Сьогодні 10:04 — Валюта НБУ дозволив нові валютні операції за гривневими рахунками

Національний банк України розширив перелік валютних операцій, які можна здійснювати за платіжними рахунками в гривні користувачів небанківських надавачів платіжних послуг (ННПП).

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Які операції дозволив Національний банк

НБУ дозволив здійснювати за гривневими платіжними рахунками користувачів ННПП такі операції:

1. Оплата товарів і послуг за кордоном.

Фізичні особи-резиденти та нерезиденти можуть розраховуватися за товари, роботи й послуги за межами України за допомогою особистих електронних платіжних засобів, випущених до їхніх платіжних рахунків. Місячний ліміт на такі операції становить 200 000 грн в еквіваленті на календарний місяць.

2. Зарахування гривні за переказами з-за кордону.

На платіжні рахунки фізичних осіб-резидентів і нерезидентів, які користуються послугами ННПП, дозволили зараховувати гривню за переказами, ініційованими за межами України в іноземній валюті. Перед зарахуванням кошти мають бути конвертовані відповідно до вимог валютного законодавства.

Йдеться про перекази, які здійснюють із використанням міжнародних карткових платіжних систем, а також прямі перекази з рахунків, відкритих за межами України, наприклад через систему SWIFT.

3. Зарахування коштів за товари, роботи та послуги в Україні.

На гривневі платіжні рахунки українських суб’єктів господарювання дозволили зараховувати кошти за продані ними товари, роботи та послуги в Україні:

від фізичних осіб-нерезидентів, які оплачують придбані в Україні товари, роботи та послуги за допомогою карток і прямих переказів з рахунку на рахунок у межах України;

від фізичних осіб-резидентів і нерезидентів, які здійснюють розрахунки з-за меж України за допомогою карток, випущених до закордонних рахунків.

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З метою забезпечення реалізації заходів для суб’єктів платіжного ринку з лібералізації валютних операцій за платіжними рахунками в національній валюті внесено корелюючі зміни до низки нормативно-правових актів Національного банку.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Ощадбанк писав , що банк може звернути увагу на характер операцій та різкі зміни у фінансовій поведінці. Тобто навіть переказ на 5000 грн може привернути увагу, якщо він суттєво відрізняється від звичайних операцій клієнта. Наприклад, якщо людина протягом трьох років отримувала на картку лише зарплату 9 тис. грн, а потім раптово почала отримувати додаткові перекази.