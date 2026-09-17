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Гривневі рахунки небанківських платіжних установ: які валютні операції дозволив НБУ

Валюта
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НБУ дозволив нові валютні операції за гривневими рахунками
НБУ дозволив нові валютні операції за гривневими рахунками
Національний банк України розширив перелік валютних операцій, які можна здійснювати за платіжними рахунками в гривні користувачів небанківських надавачів платіжних послуг (ННПП).
Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Які операції дозволив Національний банк

НБУ дозволив здійснювати за гривневими платіжними рахунками користувачів ННПП такі операції:
1. Оплата товарів і послуг за кордоном.
Фізичні особи-резиденти та нерезиденти можуть розраховуватися за товари, роботи й послуги за межами України за допомогою особистих електронних платіжних засобів, випущених до їхніх платіжних рахунків. Місячний ліміт на такі операції становить 200 000 грн в еквіваленті на календарний місяць.
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2. Зарахування гривні за переказами з-за кордону.
На платіжні рахунки фізичних осіб-резидентів і нерезидентів, які користуються послугами ННПП, дозволили зараховувати гривню за переказами, ініційованими за межами України в іноземній валюті. Перед зарахуванням кошти мають бути конвертовані відповідно до вимог валютного законодавства.
Йдеться про перекази, які здійснюють із використанням міжнародних карткових платіжних систем, а також прямі перекази з рахунків, відкритих за межами України, наприклад через систему SWIFT.
3. Зарахування коштів за товари, роботи та послуги в Україні.
На гривневі платіжні рахунки українських суб’єктів господарювання дозволили зараховувати кошти за продані ними товари, роботи та послуги в Україні:
  • від фізичних осіб-нерезидентів, які оплачують придбані в Україні товари, роботи та послуги за допомогою карток і прямих переказів з рахунку на рахунок у межах України;
  • від фізичних осіб-резидентів і нерезидентів, які здійснюють розрахунки з-за меж України за допомогою карток, випущених до закордонних рахунків.
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З метою забезпечення реалізації заходів для суб’єктів платіжного ринку з лібералізації валютних операцій за платіжними рахунками в національній валюті внесено корелюючі зміни до низки нормативно-правових актів Національного банку.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Ощадбанк писав, що банк може звернути увагу на характер операцій та різкі зміни у фінансовій поведінці. Тобто навіть переказ на 5000 грн може привернути увагу, якщо він суттєво відрізняється від звичайних операцій клієнта. Наприклад, якщо людина протягом трьох років отримувала на картку лише зарплату 9 тис. грн, а потім раптово почала отримувати додаткові перекази.
Раніше ми також розповідали, що під час переказу коштів не варто залишати поле «Призначення платежу» порожнім. Що саме писати в призначенні переказу з картки, щоб уникнути підозр банку, читайте тут.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КарткиБанківські рахункиНБУВалютаПереказ коштів
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