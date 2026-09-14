Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 12:03 — Валюта Долар США

На офіційному ринку гривня протягом тижня 7−11 вересня залишалася відносно стабільною.

Після зміцнення до 44,47 грн/$8−9 вересня курс 10 вересня піднявся до 44,65 грн/$, але вже наступного дня повернувся до 44,55 грн/$. Тобто попри внутрішньотижневі коливання загальна зміна курсу була мінімальною — лише близько 0,02%. Це свідчить про збереження відносно збалансованої ситуації на валютному ринку: попит і пропозиція змінюються, але поки не формують стійкого односпрямованого тиску на гривню.

Про це Finance.ua розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

Офіційний та готівковий курс

Курс Національного банку був таким:

7 вересня — 44,5616 грн/$;

8 вересня — 44,4654 грн/$;

9 вересня — 44,4694 грн/$;

10 вересня — 44,6462 грн/$;

11 вересня — 44,5526 грн/$.

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Готівковий валютний ринок протягом минулого тижня залишався відносно стабільним, без різких курсових рухів. Стартувавши в понеділок у діапазоні 44,27−44,89 грн/$, у вівторок котирування майже не змінилися — 44,29−44,82 грн/$. У середу долар дещо подорожчав, до 44,36−44,89 грн/$, після чого в четвер і п’ятницю курс поступово змістився вниз — до 44,31−44,81 грн/$ наприкінці тижня. Таким чином, тиждень пройшов у досить вузькому коридорі, що про бокову динаміку готівкового ринку, каже банкірка.

Курс на міжбанку

Міжбанківський валютний ринок протягом 7−11 вересня демонстрував різноспрямовану динаміку без формування чіткого тренду. У понеділок долар торгувався в межах 44,35−44,56 грн/$, причому до завершення сесії котирування знизилися з максимальної позначки дня до мінімальної. У вівторок ринок, навпаки, змістився вгору: після старту на рівні 44,50 грн/$ торги завершилися на 44,57 грн/$. У середу висхідний рух продовжився — котирування піднялися з 44,57 до 44,65 грн/$, після чого в четвер відбулася помітна корекція: курс знизився з 44,65 до 44,43 грн/$. У п’ятницю ринок залишався відносно стабільним — долар завершив торги на рівні 44,48 грн/$. У підсумку тижня міжбанк залишився поблизу рівнів попереднього тижня, фактична динаміка залишалася в досить вузькому діапазоні — близько 44,4−44,7 грн/$, що вказує на відносно спокійний характер торгів.

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НБУ на тижні, що минув, дещо зменшив присутність на валютному ринку: обсяг продажу валюти скоротився на 10% — до $1,195 млрд порівняно із $1,329 млрд тижнем раніше. Попри зниження, обсяг інтервенцій залишається високим і перевищує $1 млрд уже дев’ятий тиждень поспіль. Це свідчить про збереження значного попиту на валюту та активну роль НБУ у його балансуванні.

Прогноз на тиждень

Цього тижня — 14−18 вересня — валютний ринок в Україні, ймовірно, залишатиметься під впливом двох груп чинників — внутрішнього балансу попиту та пропозиції валюти і глобальних рішень центральних банків.

засідання ФРС США. Рішення щодо процентної ставки планується до оголошення 16 вересня. А невизначеність в очікуванні рішення може посилити коливання долара на світових ринках. Для українського валютного ринку це важливо насамперед через За словами Золотько, важливим фактором для валютного ринку цього тижня стане. Рішення щодо процентної ставки планується до оголошення 16 вересня. А невизначеність в очікуванні рішення може посилити коливання долара на світових ринках. Для українського валютного ринку це важливо насамперед через курс долара до євро та загальну поведінку американської валюти на світовому ринку.

Якщо ФРС продемонструє більш жорсткий підхід до монетарної політики, долар може отримати додаткову підтримку глобально, що створюватиме й певний тиск на гривню.

Якщо ж американський регулятор збереже ставку і дасть більш м’які сигнали щодо подальшої політики, цей фактор, навпаки, може послабити тиск на гривню.

Додаткової уваги заслуговуватиме рішення ЄЦБ, вже ухвалене минулого тижня. Європейський регулятор підвищив три ключові ставки через посилення інфляційних ризиків та подорожчання енергоносіїв на тлі геополітичної ситуації.

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Водночас головним стабілізатором гривні залишатиметься внутрішня ситуація. НБУ продовжуватиме згладжувати надмірні коливання на валютному ринку, забезпечуючи необхідний обсяг пропозиції долара. За таких умов навіть посилення попиту на валюту не обов’язково трансформується у різку зміну курсу, каже банкірка.

Окремим фактором для валютного ринку стане рішення НБУ щодо облікової ставки 17 вересня. Якщо регулятор збереже її на рівні 15,5%, це продовжить підтримку гривні. Висока вартість гривневих ресурсів зберігатиме привабливість депозитів та державних облігацій і стримуватиме надмірний попит на валюту. Водночас безпосередня реакція курсу, ймовірно, буде обмеженою, оскільки саме рішення про збереження ставки може бути вже враховане учасниками ринку.