Чому валютні спекулянти роблять ставки на євро (думка експерта) Сьогодні 17:44 — Валюта Чому валютні спекулянти роблять ставки на євро (думка експерта)

НБУ через політику «гнучкого курсоутворення» і прив’язки гривні до долара максимально намагається згладжувати коливання курсу долара щодо гривні.

Тому саме євро зараз залишається не лише головним спекулятивним інструментом, а й має всі шанси залишитися таким найближчим часом.

Про це у статті Мінфіну пише фінансовий експерт Олексій Козирєв.

«Адже при подальшій поступовій девальвації гривні щодо долара (що закладено як до бюджету 2026 року в межах 45,7 гривень, так і вочевидь в межах рівнів у 48−50 гривень за долар буде закладено до бюджету 2027 року) і при продовженні чинної політики Нацбанку саме курс євро щодо гривні і відображатиме всі перипетії поведінки міжнародного ринку в реаліях українського валютного ринку», — каже він.

Ситуація на міжнародному валютному ринку

Вже цього четверга, 10 вересня, Європейський центральний банк ухвалить своє рішення з грошово-кредитної політики щодо своїх відсоткових ставок. Нині вони перебувають на рівні 2,25−2,65% річних. У серпні 2026 року інфляція в єврозоні зросла до 3,3% у річному вимірі, тобто значно перевищує таргет ЄЦБ у 2% — переважно за рахунок значного зростання цін на пальне. Оскільки через нове загострення військового конфлікту США-Іран останніми днями нафта BRENT впевнено тестує рівні близько $100 за барель, інфляція в Європі навряд чи «заспокоїться» сама собою, а для її приборкання знадобиться втручання ЄЦБ.

Саме тому вже цього четверга ринок очікує від європейського регулятора підвищення ставок на 0,25% річних — до рівнів 2,5−2,9% річних. Цей сценарій ринок вже заклав до своїх прогнозів щодо пари євро/долар.

Але вже 16 вересня Федрезерв США також має сказати своє слово щодо своїх відсоткових ставок. Ситуація в Штатах зараз дуже непроста: інфляція поки що залишається на високому рівні — близько 3,4% у річному вимірі, держборг перевищив $40 трлн, є серйозні проблеми в торговельному балансі і величезна кількість протиріч і конфліктів практично з усіма розвиненими країнами світу, триває війна на Близькому Сході і посилюється протистояння з Китаєм, а також будуть очевидні втрати частини позицій республіканців та передача цих постів демократам вже після виборів у листопаді цього року.

У цій ситуації Президент США Дональд Трамп наполягає на зниженні відсоткових ставок до кінця цього року для активізації американської економіки та зниження вартості обслуговування зовнішнього боргу (вже зараз вартість його обслуговування перевищує $1 трлн). Федрезерв, попри свою незалежність, не може не враховувати всіх цих чинників у своїй політиці. Але геополітика робить його рішення дедалі імпульсивнішими, що шкодить долару та лякає інвесторів.

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«Тому, зараз я вважаю, що євро, попри всі реальні проблеми Євросоюзу, наразі залишається привабливою валютою як для зовнішніх інвесторів, які „грають“ на парі євро/долар на світових ринках, так і для українських громадян, які „прив'язані“ до українського валютного ринку. Це робить євровалюту необхідною для диверсифікації всіх курсових ризиків у наших громадян у їхньому валютному портфелі в межах не менше 40−50% від сум їхніх валютних заощаджень» — резюмує експерт.

Раніше ми у відео показали детальний прогноз валютного ринку на вересень 2026 року та пояснюємо, чого чекати від курсів долара й євро в умовах осіннього зростання попиту на енергоносії та пальне.