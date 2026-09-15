Аналітики УІМ спрогнозували, яким буде курс валют у вересні Сьогодні 12:02 — Валюта Девальвації гривні у вересні не очікують

Національний банк України й надалі утримуватиме курс гривні до долара США в діапазоні 44,5−45 грн за долар.

Про це сказано в Макроекономічному дайджесті Українського інституту майбутнього за вересень.

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Курс гривні залишатиметься стабільним

Аналітики зазначають, що навіть за суттєвих затримок із фінансуванням з боку Європейського Союзу НБУ не девальвує гривню щодо долара. За їхніми оцінками, попередній прогноз щодо курсу справдився: Нацбанк утримував його в діапазоні 44,5−45 грн за долар.

Курс євро до гривні НБУ формує з урахуванням змін співвідношення євро до долара США.

В Українському інституті майбутнього зазначають, що попри корупційні скандали в українській владі, які можуть призвести до затримок із фінансуванням з боку ЄС, європейські інституції продовжують працювати відповідно до погоджених умов. «Тому ми вважаємо, що за останні чотири місяці 2026 року Україна має отримати ще близько 40 млрд доларів фінансування, і це наше головне допущення», — сказано в дайджесті.

Девальвації гривні у вересні не очікують

Вересень традиційно характеризується пожвавленням ділової активності та послабленням гривні. Водночас цього року, на думку експертів, девальвації у вересні не відбудеться.

Через ракетні удари по складах бізнес змінюватиме логістику, скорочуватиме запаси на великих складах і переходити на постачання під конкретні замовлення та потреби.

«Ми вважаємо, що навіть за затримки фінансування НБУ й надалі триматиме курс гривні щодо долара США у вересні в діапазоні 44,5−45,0», — йдеться в прогнозі.

Євро може подорожчати

Співвідношення євро до долара перейшло в діапазон 1,15−1,17. Якщо Федеральна резервна система США не підвищить ставку на засіданні 16 вересня, долар може послабитися щодо євро.

На думку авторів прогнозу, після 16 вересня курс євро може перевищити позначку 52 грн. Очікуваний діапазон коливань становить 51,5−52,5 грн за євро.

Курс гривні до долара США та євро за 12 місяців. Джерело: НБУ

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на аналітиків ICU писав , що рішення НБУ зміцнювати гривню протягом останніх кількох тижнів відображає бажання регулятора продемонструвати, що гнучкість обмінного курсу працює в обидва боки. Тобто гривня може зміцнюватися навіть за збереження значного дефіциту на валютному ринку.