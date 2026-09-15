Курс валют стоїть, а ціни ростуть — чому так? Банкір про курс долара та євро (відео) Сьогодні 10:10 — Валюта Банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий

Валютний курс в Україні може залишатися відносно стабільним, тоді як ціни на товари й послуги продовжують зростати.

новому відео на нашому YouTube-каналі банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий поділився інформацією щодо ціни, за якою Національному банку вдається утримувати гривню, що таке «воєнна інфляція» та чого очікувати від курсу долара й євро цього тижня.

Скільки коштує валютна стабільність

У середині вересня Національний банк і надалі відіграватиме визначальну роль у формуванні ситуації на валютному ринку. Попит на іноземну валюту на міжбанку стабільно перевищує пропозицію, тому регулятор проводить інтервенції, щоб не допустити різких курсових коливань. За оцінкою експерта, у період із 14 до 20 вересня обсяг таких інтервенцій може становити близько $0,8−1 млрд.

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Необхідність у масштабній присутності НБУ на ринку зумовлена дисбалансом зовнішньої торгівлі. Україна продовжує потребувати значних обсягів імпортних товарів, частина з яких є критично важливою для функціонування економіки. Восени особливо помітним залишається попит на валюту з боку імпортерів пального та енергетичного обладнання.

Водночас український експорт через воєнні обставини не здатен забезпечити достатню валютну пропозицію. У результаті виникає розрив між попитом і пропозицією, який доводиться згладжувати регулятору. Тому відносно спокійна курсова динаміка не означає повної рівноваги на ринку.

Чому курс не змінюється, а ціни зростають

На валютний ринок впливає не лише співвідношення попиту й пропозиції, а й загальні умови роботи бізнесу. Ракетні та дронові атаки, пошкодження інфраструктури, перебої з енергопостачанням і зміни логістики підвищують собівартість виробництва навіть за відносно стабільного валютного курсу. Тобто курс стоїть на місці, а виробляти товари стає дорожче.

У таких умовах можна говорити про поступове посилення так званої «воєнної інфляції». Компанії дедалі частіше змушені закладати в ціни не лише поточні витрати, а й ризик їхнього майбутнього зростання.

За оцінкою банкіра Глобус Банку , у вересні це може призвести до подорожчання товарів і послуг приблизно на 5%. За дефіциту пропозиції через форс-мажорні обставини зростання цін може сягнути 10%.

Що відбувається на ринку дорогоцінних металів

Паралельно з валютним ринком змінюється ситуація на світовому ринку дорогоцінних металів. Ціни на золото трохи зросли на тлі ослаблення долара США.

За даними Reuters, спотова ціна золота зросла на 0,1% до $4407,27 за унцію. Водночас ф’ючерси на золото з постачанням у грудні подешевшали на 0,6% до $4452,10 за унцію.

Трейдери також оцінюють імовірність підвищення ставки на засіданні ФРС цього тижня у 58,4%. Вищі процентні ставки зазвичай знижують привабливість золота, оскільки цей актив не приносить процентного доходу, на відміну від депозитів або облігацій.

Яким буде курс долара та євро цього тижня

Цього тижня валютний ринок, найімовірніше, залишатиметься відносно стабільним. Водночас вартість такої стабільності у вигляді валютних інтервенцій НБУ може залишатися високою.

Курс долара, найімовірніше, триматиметься в досить вузькому коридорі 44 гривні 40 копійок — 44 гривні 80 копійок. Курс євро може бути трохи більш мінливим і перебуватиме орієнтовно в межах від 51 до 52 гривень 50 копійок.

На міжбанку долар триматиметься в межах 44 гривні 40 копійок — 44 гривні 80 копійок, а євро — від 51 до 52 гривень 50 копійок.

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На готівковому ринку, тобто в банках і обмінниках, коридор для долара трохи ширший — 44 гривні 50 копійок — 45 гривень, євро — приблизно той самий, 51−52,5 гривні.

Загалом за тиждень очікувані відхилення від стартового курсу становитимуть приблизно 1−1,5%. Тобто валютний ринок, імовірно, коливатиметься в передбачуваних межах без різких стрибків.