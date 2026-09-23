МВФ допоможе Україні з фінансуванням у 2027 році — Зеленський Сьогодні 10:32 — Казна та Політика Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою., president.gov.ua

Міжнародний валютний фонд допоможе Україні залучити частину коштів, необхідних для забезпечення фінансової стійкості у 2027 році.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою в Нью-Йорку.

Україна отримає підтримку від МВФ

«МВФ допоможе знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стійкості України в наступному році. Дякую за це рішення. Зрештою, кожен економічний крок підтримки — це про справедливий захист наших людей», — наголосив президент.

Зеленський і Георгієва обговорили важливість голосування за закони, що є зобов’язаннями України перед партнерами. Глава держави акцентував, що Верховна Рада вже проголосувала за частину рішень, і до кінця року будуть проголосовані всі інші закони, необхідні для фінансової підтримки.

Президент поінформував про безпекову ситуацію в Україні та зміну російської тактики повітряних атак.

«росіяни намагаються не лише знищити життя як таке, а й максимально паралізувати роботу бізнесу та держави», — наголосив Зеленський, додавши, що саме тому макрофінансова допомога зараз особливо важлива для України.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Україні потрібно забезпечити десятки мільярдів доларів зовнішнього фінансування на 2027 рік. Загальна потреба у зовнішніх ресурсах наступного року оцінюється у $52,6 млрд, тоді як у 2026 році країна вже залучила $31,3 млрд.