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МВФ допоможе Україні з фінансуванням у 2027 році — Зеленський

Казна та Політика
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою., president.gov.ua
Міжнародний валютний фонд допоможе Україні залучити частину коштів, необхідних для забезпечення фінансової стійкості у 2027 році.
Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою в Нью-Йорку.

Україна отримає підтримку від МВФ

«МВФ допоможе знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стійкості України в наступному році. Дякую за це рішення. Зрештою, кожен економічний крок підтримки — це про справедливий захист наших людей», — наголосив президент.
Зеленський і Георгієва обговорили важливість голосування за закони, що є зобов’язаннями України перед партнерами. Глава держави акцентував, що Верховна Рада вже проголосувала за частину рішень, і до кінця року будуть проголосовані всі інші закони, необхідні для фінансової підтримки.
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«росіяни намагаються не лише знищити життя як таке, а й максимально паралізувати роботу бізнесу та держави», — наголосив Зеленський, додавши, що саме тому макрофінансова допомога зараз особливо важлива для України.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Україні потрібно забезпечити десятки мільярдів доларів зовнішнього фінансування на 2027 рік. Загальна потреба у зовнішніх ресурсах наступного року оцінюється у $52,6 млрд, тоді як у 2026 році країна вже залучила $31,3 млрд.
Також ми з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка писали, що бюджетна ситуація в Україні зараз найгірша з 2022 року та початку повномасштабного вторгнення.
За матеріалами:
Finance.ua
ЗеленськийМВФБюджет
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