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Україна залучила $841 млн від Світового банку на виплати пенсій

Казна та Політика
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Загальний обсяг проєкту вже сягнув $54,3 млрд
Загальний обсяг проєкту вже сягнув $54,3 млрд
Україна залучила $841 млн від Світового банку під гарантії Уряду Канади. Кошти буде спрямовано на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
Фінансування залучили в межах Peace in Ukraine за домовленостями, досягнутими у вересні. Загальний обсяг проєкту вже сягнув $54,3 млрд.
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«Це найбільший інвестиційний проєкт в історії Світового банку та один із ключових механізмів підтримки фінансової стійкості України. Дякую Уряду Канади та Світовому банку за важливу і своєчасну допомогу Україні в умовах значного дефіциту бюджету», — зазначив Корецький.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Україні потрібно забезпечити десятки мільярдів доларів зовнішнього фінансування на 2027 рік. Загальна потреба у зовнішніх ресурсах наступного року оцінюється у $52,6 млрд, тоді як у 2026 році країна вже залучила $31,3 млрд.
Також ми розповідали, що 18 вересня Україна отримала черговий транш 3,3 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Support Loan. Кошти планували спрямувати на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і дронів.
За матеріалами:
Finance.ua
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