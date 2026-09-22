Україна залучила $841 млн від Світового банку на виплати пенсій Сьогодні 20:29 — Казна та Політика Загальний обсяг проєкту вже сягнув $54,3 млрд

Україна залучила $841 млн від Світового банку під гарантії Уряду Канади. Кошти буде спрямовано на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Фінансування залучили в межах Peace in Ukraine за домовленостями, досягнутими у вересні. Загальний обсяг проєкту вже сягнув $54,3 млрд.

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«Це найбільший інвестиційний проєкт в історії Світового банку та один із ключових механізмів підтримки фінансової стійкості України. Дякую Уряду Канади та Світовому банку за важливу і своєчасну допомогу Україні в умовах значного дефіциту бюджету», — зазначив Корецький.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Україні потрібно забезпечити десятки мільярдів доларів зовнішнього фінансування на 2027 рік. Загальна потреба у зовнішніх ресурсах наступного року оцінюється у $52,6 млрд, тоді як у 2026 році країна вже залучила $31,3 млрд.