Україна отримала 3,3 млрд євро від ЄС Сьогодні 13:10 — Казна та Політика Кошти буде спрямовано на першочергові оборонні потреби

Україна отримала черговий транш 3,3 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Support Loan.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Кошти буде спрямовано на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і дронів.

«Дякую президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, Європейській комісії та всім державам-членам ЄС за послідовну підтримку України та посилення наших Сил оборони», — зазначив очільник уряду.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Світовий банк під гарантії уряду Канади виділив Україні $841 млн бюджетної підтримки. Фінансування буде спрямоване на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати.