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Україна отримала 3,3 млрд євро від ЄС

Казна та Політика
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Кошти буде спрямовано на першочергові оборонні потреби
Кошти буде спрямовано на першочергові оборонні потреби
Україна отримала черговий транш 3,3 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Support Loan.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
Кошти буде спрямовано на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і дронів.
«Дякую президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, Європейській комісії та всім державам-членам ЄС за послідовну підтримку України та посилення наших Сил оборони», — зазначив очільник уряду.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Світовий банк під гарантії уряду Канади виділив Україні $841 млн бюджетної підтримки. Фінансування буде спрямоване на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати.
Також ми писали, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітали домовленість держав-членів ЄС щодо надання Україні спеціального регуляторного винятку (дерогації). Він дозволить закуповувати ракети для систем протиповітряної оборони Patriot за кошти європейського кредиту на €90 млрд.
За матеріалами:
Finance.ua
Фінансова допомогаЄСБюджет
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