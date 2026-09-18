Кількість готівки в обігу зростає до історичних максимумів
У серпні грошова база, що включає готівку в обігу поза банками, а також резервні гроші банків та інші гроші, за оперативними даними Національного банку, збільшилась на 2,6% до рекордних 1257,923 млрд гривень.
Про це свідчать дані Національного банку.
З початку року грошова база зросла на 7,1% із 1174,526 млрд гривень.
Грошова маса у серпні зросла на 0,2% до 4179,660 млрд гривень, а з початку року вона зросла на 3,9% з 4021,312 млрд гривень.
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Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, у серпні збільшився на 0,3% до 924,838 млрд гривень, а з початку року він збільшився на 6,7% з 866,944 млрд гривень.
Раніше писали, у липні грошова база, що включає готівку в обігу поза банками, а також резервні гроші банків та інші гроші, за оперативними даними НБУ, зменшилась на 1,7% до 1226,625 млрд гривень.
За 2025 рік грошова база зросла на 11,6% із 1052,113 млрд гривень.
За 2024 рік грошова база зросла на 7,7% із 976,940 млрд гривень.
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