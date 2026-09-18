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Вінниця купує 20 нових автобусів

Казна та Політика
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Вінниця купує 20 нових автобусів
Вінниця купує 20 нових автобусів
Комунальне підприємство «Вінницька транспортна компанія» уклало з АБ «Укргазбанк» два договори фінансового лізингу загальною вартістю 667 мільйонів гривень.
У межах угоди місто отримає загалом 20 нових 12-метрових міських автобусів моделі MAN Lion’s City 12 G NL 280.
Комунальне підприємство «Вінницька транспортна компанія» уклало з АБ «Укргазбанк» два договори фінансового лізингу загальною вартістю 667 мільйонів гривень. У межах угоди місто отримає загалом 20 нових 12-метрових міських автобусів моделі MAN Lion’s City 12 G NL 280.
Про це повідомляє Alltransua.
Техніка відповідає високому екологічному стандарту Євро-6 та працює на стисненому природному газі.
Вартість однієї такої одиниці транспорту без урахування ПДВ становить майже 19 мільйонів гривень, а з податком — близько 23 мільйонів гривень за автобус.
Згідно з умовами договорів, повна постачалка всіх двадцяти транспортних засобів має бути завершена до 30 грудня 2032 року.
Зазначена модель належить до оновленого сімейства MAN Lion’s City, яке дебютувало у Європі у 2017 році.
Хоча ці автобуси є одними з найпоширеніших на ринку Європейського Союзу, досі в Україні вони не експлуатувалися.
Наразі остаточно невідомо, на якому саме підприємстві зберуть вінницьку партію, адже станом на 2026 рік фізичне виробництво міських автобусів MAN для європейського регіону здійснюється на заводах у польських Стараховицях та турецькій Анкарі.
За матеріалами:
Діло
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