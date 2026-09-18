Вінниця купує 20 нових автобусів Сьогодні 05:44 — Казна та Політика Вінниця купує 20 нових автобусів

Комунальне підприємство «Вінницька транспортна компанія» уклало з АБ «Укргазбанк» два договори фінансового лізингу загальною вартістю 667 мільйонів гривень.

У межах угоди місто отримає загалом 20 нових 12-метрових міських автобусів моделі MAN Lion’s City 12 G NL 280.

Комунальне підприємство «Вінницька транспортна компанія» уклало з АБ «Укргазбанк» два договори фінансового лізингу загальною вартістю 667 мільйонів гривень. У межах угоди місто отримає загалом 20 нових 12-метрових міських автобусів моделі MAN Lion’s City 12 G NL 280.

Про це повідомляє Alltransua.

Техніка відповідає високому екологічному стандарту Євро-6 та працює на стисненому природному газі.

Вартість однієї такої одиниці транспорту без урахування ПДВ становить майже 19 мільйонів гривень, а з податком — близько 23 мільйонів гривень за автобус.

Згідно з умовами договорів, повна постачалка всіх двадцяти транспортних засобів має бути завершена до 30 грудня 2032 року.

Зазначена модель належить до оновленого сімейства MAN Lion’s City, яке дебютувало у Європі у 2017 році.

Хоча ці автобуси є одними з найпоширеніших на ринку Європейського Союзу, досі в Україні вони не експлуатувалися.