НБУ збільшив строки розрахунків за імпорт промислового обладнання Сьогодні 15:23 — Казна та Політика Національний банк України

Національний банк України збільшив із 180 до 270 днів граничний строк розрахунків за операціями з імпорту окремих видів промислового обладнання. Нові правила стосуються товарів, необхідних для відновлення та модернізації виробничих потужностей в Україні.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Рішення ухвалили на підставі пропозицій уряду, викладених у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 21 червня 2024 року № 573-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 р. № 76». Також НБУ провів консультації з Міністерством економіки та довкілля України й експертами Міжнародного валютного фонду.

Яке обладнання підпадає під нові строки

Збільшення граничних строків розрахунків стосується операцій з імпорту товарів за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 8455, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463 (стани прокатні, металообробні верстати, преси та машини для оброблення металів і металокераміки).