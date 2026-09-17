ВР підтримала євроінтеграційний проєкт щодо контролю за деревиною, кавою та соєю Сьогодні 11:34 — Казна та Політика ВР підтримала євроінтеграційний проєкт щодо контролю за деревиною, кавою та соєю

ВР 16 вересня підтримала у першому читанні законопроєкт № 15352 про обіг товарів, пов’язаних зі знелісненням та/або деградацією лісів. За документ проголосували 260 народних депутатів.

Про це повідомила пресслужба ВР.

Метою законопроєкту є протидія знелісненню та деградації лісів, а також запровадження механізмів контролю за ввезенням, обігом і вивезенням товарів відповідно до вимог Регламенту ЄС 2023/1115.

Документ пропонує:

визначити правила ввезення, продажу та експорту товарів, пов’язаних зі знелісненням та деградацією лісів;

запровадити перелік товарів, на які поширюватимуться нові вимоги, зокрема пальмову олію, сою, каву, какао, деревину, каучук, велику рогату худобу та продукцію з них;

зобов’язати операторів, трейдерів і наступних операторів збирати, зберігати та подавати інформацію про походження продукції, включаючи геолокаційні дані земельних ділянок, де вона була вироблена після 31 грудня 2020 року;

запровадити систему оцінки ризиків невідповідності товарів та механізми їх мінімізації;

встановити вимоги щодо належної перевірки товарів суб’єктами господарювання;

створити систему електронного обліку на базі Державного аграрного реєстру та електронного кабінету експортера.