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ВР підтримала євроінтеграційний проєкт щодо контролю за деревиною, кавою та соєю

Казна та Політика
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ВР підтримала євроінтеграційний проєкт щодо контролю за деревиною, кавою та соєю
ВР підтримала євроінтеграційний проєкт щодо контролю за деревиною, кавою та соєю
ВР 16 вересня підтримала у першому читанні законопроєкт № 15352 про обіг товарів, пов’язаних зі знелісненням та/або деградацією лісів. За документ проголосували 260 народних депутатів.
Про це повідомила пресслужба ВР.
Метою законопроєкту є протидія знелісненню та деградації лісів, а також запровадження механізмів контролю за ввезенням, обігом і вивезенням товарів відповідно до вимог Регламенту ЄС 2023/1115.

Документ пропонує:

  • визначити правила ввезення, продажу та експорту товарів, пов’язаних зі знелісненням та деградацією лісів;
  • запровадити перелік товарів, на які поширюватимуться нові вимоги, зокрема пальмову олію, сою, каву, какао, деревину, каучук, велику рогату худобу та продукцію з них;
  • зобов’язати операторів, трейдерів і наступних операторів збирати, зберігати та подавати інформацію про походження продукції, включаючи геолокаційні дані земельних ділянок, де вона була вироблена після 31 грудня 2020 року;
  • запровадити систему оцінки ризиків невідповідності товарів та механізми їх мінімізації;
  • встановити вимоги щодо належної перевірки товарів суб’єктами господарювання;
  • створити систему електронного обліку на базі Державного аграрного реєстру та електронного кабінету експортера.
Документ готуватимуть до другого читання. Поправки та пропозиції до законопроєкту прийматимуться з 17 до 30 вересня 2026 року.
За матеріалами:
Finance.ua
Верховна Рада
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