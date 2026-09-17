ВР підтримала євроінтеграційний проєкт щодо контролю за деревиною, кавою та соєю
Документ пропонує:
- визначити правила ввезення, продажу та експорту товарів, пов’язаних зі знелісненням та деградацією лісів;
- запровадити перелік товарів, на які поширюватимуться нові вимоги, зокрема пальмову олію, сою, каву, какао, деревину, каучук, велику рогату худобу та продукцію з них;
- зобов’язати операторів, трейдерів і наступних операторів збирати, зберігати та подавати інформацію про походження продукції, включаючи геолокаційні дані земельних ділянок, де вона була вироблена після 31 грудня 2020 року;
- запровадити систему оцінки ризиків невідповідності товарів та механізми їх мінімізації;
- встановити вимоги щодо належної перевірки товарів суб’єктами господарювання;
- створити систему електронного обліку на базі Державного аграрного реєстру та електронного кабінету експортера.
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