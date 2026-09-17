Рада підтримала реформу Фонду гарантування вкладів Сьогодні 10:33 — Казна та Політика Метою законопроєкту є вдосконалення корпоративного управління у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 15269 про внесення змін до закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» щодо корпоративного управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Про це повідомила пресслужба апарату Верховної Ради України

Що пропонують змінити в управлінні Фондом

Метою законопроєкту є вдосконалення корпоративного управління у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб. Для цього пропонується:

уточнити положення щодо підзвітності та звітності Фонду;

оновити склад і порядок формування адміністративної ради Фонду;

посилити вимоги до членів адміністративної ради;

уточнити повноваження адміністративної ради та порядок її роботи;

запровадити на законодавчому рівні аудиторський комітет адміністративної ради.

Законопроєкт також передбачає уточнення вимог до членів виконавчої дирекції Фонду та її повноважень.

Окремо пропонується вдосконалити процедуру добору директора-розпорядника Фонду, уточнити вимоги до цієї посади та передбачити механізм безперервності управління.

Крім того, пропонується наділити директора-розпорядника повноваженнями щодо призначення та звільнення заступників директора-розпорядника, а також включення до складу виконавчої дирекції одного з працівників Фонду.

Внутрішній аудит і відкритість інформації

Окремий блок змін стосується внутрішнього аудиту Фонду. Законопроєкт передбачає оновлення законодавчого регулювання його роботи.

Також пропонується посилити відкритість інформації щодо процедур виведення банків із ринку.

«Зміни, які ми пропонуємо, з одного боку, досить технічні, але з іншого — дуже важливі. Вони необхідні для того, аби управління грошима та активами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб здійснювалося прозоро, в інтересах вкладників, держави та банківської системи. До другого читання законопроєкт буде доопрацьований у Комітеті, аби забезпечити чітку та прозору роботу Фонду», — зазначив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.