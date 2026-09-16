ШІ та дефіцит кадрів: які виклики ринку праці долають HR-фахівці Сьогодні 19:03 — Казна та Політика ШІ та дефіцит кадрів: які виклики ринку праці долають HR-фахівці

Абсолютна більшість роботодавців вважають HR-функцію критично важливою, а самі спеціалісти готуються до глибокого переосмислення процесів через впровадження штучного інтелекту та зміну пріоритетів у наймі.

Про це йдеться в дослідженні GRC.UA , що охопило 560 респондентів, які оцінили стан, виклики та перспективи розвитку галузі в Україні.

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Згідно з опитуванням, 89,3% респондентів оцінюють важливість HR-функції як високу (46,4% вважають її дуже важливою, 42,9% — скоріше важливою).

Лише 7,1% опитаних назвали її скоріше не важливою.

Більше того, 85,7% зазначили, що роль HR за останній час посилилася:

у 46,4% вона дещо зросла,

у 39,3% — посилилася значно.

Лише у 7,1% вона не зазнала змін.

Серед викликів ринку праці, які щоденно долають HR-фахівці, опитані виділяють:

Невідповідність очікувань кандидатів і можливостей роботодавців — 35,7%

Трудову міграцію та демографічні зміни — 32,1%

Наслідки війни та мобілізаційних процесів — 14,3%

Високу конкуренцію за таланти — 7,1%

Найбільше уваги компанії планують приділяти ветеранам та ветеранкам (35,7%), молоді без досвіду роботи (32,1%), внутрішньо переміщеним особам (28,6%), а також людям віком 50+ (21,4%).

Щодо відповідності навичок сучасним запитам бізнесу, 50% респондентів відповіли «скоріше так», 25% — «скоріше ні», 14,3% — «ні», і 3,6% переконані, що компетенції відповідають повністю. Серед найважливіших навичок сучасного HR-фахівця виділяють:

Пошук і залучення кандидатів — 60,7%

Роботу з HR-технологіями та ШІ — 46,4%

Емоційний інтелект — 42,9%

Розуміння бізнесу — 35,7%

Комунікацію та переговори — 25%

Технологічна трансформація вже настала: 53,6% опитаних вважають, що ШІ істотно змінить HR-функції та вимагатиме опанування нових навичок, а 25% переконані, що він автоматизує рутину, але не змінить фундаментальну роль фахівця. При цьому 67,9% компаній вже використовують сучасні інструменти для підвищення ефективності (53,6% — скоріше так, 14,3% — повною мірою).

Брак ресурсів

Попри високу відповідальність, HR-фахівці нерідко стикаються з браком ресурсів. 46,4% респондентів вказують на дефіцит бюджету на HR-проєкти, 32,1% відчувають брак чітких пріоритетів і реалістичних очікувань від керівництва, 25% бракує визнання результатів роботи, а по 17,9% потребують більшої залученості топменеджменту та підтримки психологічного добробуту.

Раніше писали , що віддалена робота вже давно не лише про IT чи SMM, з дому можна працювати продавцем, рекрутером, репетитором, логістом, оператором і навіть у деяких робітничих професіях.

Найбільше віддалених вакансій в Україні пропонують у продажах, виробництві, освіті, рекламі, логістиці, IT та HR, причому зарплати сильно різняться — від 6750 грн у бухгалтерії до 45,5 тис. грн у категорії будівництва.

Також пояснювали , про роботу за сумісництвом: що заборонено, а що ні. Стаття 21 Кодексу законів про працю прямо дозволяє людині працювати одночасно на кількох підприємствах. Право на працю гарантує і Конституція (ст. 43). Тому заборона будь-якого підробітку в трудовому договорі суперечить закону і не діє.