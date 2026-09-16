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ШІ та дефіцит кадрів: які виклики ринку праці долають HR-фахівці

Казна та Політика
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ШІ та дефіцит кадрів: які виклики ринку праці долають HR-фахівці
ШІ та дефіцит кадрів: які виклики ринку праці долають HR-фахівці
Абсолютна більшість роботодавців вважають HR-функцію критично важливою, а самі спеціалісти готуються до глибокого переосмислення процесів через впровадження штучного інтелекту та зміну пріоритетів у наймі.
Про це йдеться в дослідженні GRC.UA, що охопило 560 респондентів, які оцінили стан, виклики та перспективи розвитку галузі в Україні.
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Згідно з опитуванням, 89,3% респондентів оцінюють важливість HR-функції як високу (46,4% вважають її дуже важливою, 42,9% — скоріше важливою).
Лише 7,1% опитаних назвали її скоріше не важливою.
Більше того, 85,7% зазначили, що роль HR за останній час посилилася:
  • у 46,4% вона дещо зросла,
  • у 39,3% — посилилася значно.
  • Лише у 7,1% вона не зазнала змін.
Серед викликів ринку праці, які щоденно долають HR-фахівці, опитані виділяють:
  • Невідповідність очікувань кандидатів і можливостей роботодавців — 35,7%
  • Трудову міграцію та демографічні зміни — 32,1%
  • Наслідки війни та мобілізаційних процесів — 14,3%
  • Високу конкуренцію за таланти — 7,1%
Найбільше уваги компанії планують приділяти ветеранам та ветеранкам (35,7%), молоді без досвіду роботи (32,1%), внутрішньо переміщеним особам (28,6%), а також людям віком 50+ (21,4%).
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Щодо відповідності навичок сучасним запитам бізнесу, 50% респондентів відповіли «скоріше так», 25% — «скоріше ні», 14,3% — «ні», і 3,6% переконані, що компетенції відповідають повністю. Серед найважливіших навичок сучасного HR-фахівця виділяють:
  • Пошук і залучення кандидатів — 60,7%
  • Роботу з HR-технологіями та ШІ — 46,4%
  • Емоційний інтелект — 42,9%
  • Розуміння бізнесу — 35,7%
  • Комунікацію та переговори — 25%
Технологічна трансформація вже настала: 53,6% опитаних вважають, що ШІ істотно змінить HR-функції та вимагатиме опанування нових навичок, а 25% переконані, що він автоматизує рутину, але не змінить фундаментальну роль фахівця. При цьому 67,9% компаній вже використовують сучасні інструменти для підвищення ефективності (53,6% — скоріше так, 14,3% — повною мірою).

Брак ресурсів

Попри високу відповідальність, HR-фахівці нерідко стикаються з браком ресурсів. 46,4% респондентів вказують на дефіцит бюджету на HR-проєкти, 32,1% відчувають брак чітких пріоритетів і реалістичних очікувань від керівництва, 25% бракує визнання результатів роботи, а по 17,9% потребують більшої залученості топменеджменту та підтримки психологічного добробуту.
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Раніше писали, що віддалена робота вже давно не лише про IT чи SMM, з дому можна працювати продавцем, рекрутером, репетитором, логістом, оператором і навіть у деяких робітничих професіях.
Найбільше віддалених вакансій в Україні пропонують у продажах, виробництві, освіті, рекламі, логістиці, IT та HR, причому зарплати сильно різняться — від 6750 грн у бухгалтерії до 45,5 тис. грн у категорії будівництва.
Також пояснювали, про роботу за сумісництвом: що заборонено, а що ні. Стаття 21 Кодексу законів про працю прямо дозволяє людині працювати одночасно на кількох підприємствах. Право на працю гарантує і Конституція (ст. 43). Тому заборона будь-якого підробітку в трудовому договорі суперечить закону і не діє.
Винятки є лише для окремих категорій: державні службовці, посадовці, керівники держпідприємств, судді, поліцейські тощо — для них обмеження встановлені спеціальними законами.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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