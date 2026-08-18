Віддалена робота: хто може отримати від 45 тис. грн Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Віддалена робота: хто може отримати від 45 тис. грн

Віддалена робота вже давно не лише про IT чи SMM, з дому можна працювати продавцем, рекрутером, репетитором, логістом, оператором і навіть у деяких робітничих професіях.

Про це йдеться в дослідженні платформи для пошуку роботи, пише obozrevatel.

Аналітики проаналізували вакансії на платформі та визначили, у яких категоріях роботодавці найчастіше пропонують дистанційний формат, яких спеціалістів шукають та які зарплати вказують у таких оголошеннях.

Найбільше віддалених вакансій в Україні пропонують у продажах, виробництві, освіті, рекламі, логістиці, IT та HR, причому зарплати сильно різняться — від 6750 грн у бухгалтерії до 45,5 тис. грн у категорії будівництва.

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Де найбільше вакансій

Найбільше пропозицій дистанційної роботи припадає на категорію «Роздрібна торгівля / продажі / закупівлі». Медіанна зарплата у вакансіях із можливістю працювати віддалено становить тут 20 тис. грн.

Роботодавці найчастіше шукають менеджерів із продажу, менеджерів інтернет-магазинів, онлайн-консультантів та помічників, які працюватимуть із замовленнями й клієнтами в онлайні.

Другу позицію за кількістю таких пропозицій займає категорія «Виробництво / робітничі спеціальності».

Медіанна зарплата у відповідних вакансіях також становить 20 тис. грн. На перший погляд, дистанційний формат для виробничих професій може здаватися незвичним, адже значна частина такої роботи безпосередньо пов’язана з обладнанням і фізичною присутністю на робочому місці.

Де найвища зарплата

Одним із найбільш несподіваних результатів дослідження є категорія «Будівництво / облицювальні роботи». Медіанна зарплата у вакансіях із можливістю віддаленої роботи тут сягає 45,5 тис. грн.

Кол-центри

Ще одним традиційним напрямом для роботи з дому залишаються кол-центри та телекомунікації. Медіанна зарплата у вакансіях із віддаленим форматом становить 12 тис. грн. Найчастіше компаніям потрібні оператори чатів та менеджери з продажу.

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Для таких посад дистанційна робота стала особливо поширеною завдяки розвитку телефонних платформ, CRM-систем, онлайн-чатів та інших інструментів для спілкування з клієнтами. Працівнику часто достатньо мати комп’ютер, стабільний інтернет і необхідне програмне забезпечення, щоб виконувати основні завдання з дому.

Онлайн-вчителі

Віддалений формат активно використовується і в освіті. У категорії «Освіта / переклад» роботодавці шукають онлайн-вчителів та репетиторів, а медіанна зарплата у відповідних вакансіях становить 26,5 тис. грн.

Категорія «Реклама / дизайн / PR» також залишається одним із найбільш очевидних напрямів для дистанційної роботи. Тут роботодавці шукають SMM-менеджерів, контент-мейкерів та копірайтерів. Медіанна зарплата у вакансіях із можливістю працювати віддалено становить 20 тис. грн.

Логістика

Дистанційні вакансії активно з’являються і в логістиці, складській сфері та доставці. Медіанна зарплата в таких пропозиціях становить 30 тис. грн. Серед вакансій зустрічаються пропозиції для логістів, диспетчерів вантажних перевезень та операторів.

Для частини таких посад фізична присутність на складі чи в транспортному вузлі не є необхідною. Координацію перевезень, комунікацію з водіями, клієнтами та партнерами можна здійснювати дистанційно. Цікаво, що попри стереотип про IT як головну сферу віддаленої роботи, за кількістю вакансій із таким форматом ця категорія не посідає перше місце.

У категорії «IT / комп’ютери» медіанна зарплата у відповідних вакансіях становить 22 тис. грн. Роботодавці, зокрема, шукають операторів технічної підтримки та чатів, а також тестувальників вебсайтів. Тобто дистанційна робота в IT справді залишається поширеною, однак ринок уже значно ширший.

Віддалені вакансії є і в бухгалтерії. У цій категорії шукають бухгалтерів та фінансистів, зокрема для проєктної роботи. Водночас медіанна зарплата тут одна з найнижчих серед представлених напрямів — 6750 грн.

Такий показник може бути пов’язаний із великою кількістю пропозицій для початківців, частковою зайнятістю або проєктною роботою. Ще один напрям із доволі високою оплатою — адміністративний персонал та HR.

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