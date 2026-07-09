Робота для підлітків: актуальні вакансії для молоді без досвіду

Перша робота — це можливість отримати власний дохід, набути практичного досвіду та зробити перший крок до майбутньої кар’єри. Сьогодні багато роботодавців готові працевлаштовувати неповнолітніх, пропонуючи гнучкий графік і навчання безпосередньо на робочому місці.
Експерти порталу budni.robota.ua зібрали актуальні вакансії для кандидатів віком 16−17 років. У добірці представлені пропозиції у сферах обслуговування, продажів, логістики, дизайну, клієнтської підтримки та інших напрямах, де можна отримати перший професійний досвід уже зараз.
10 актуальних вакансій
📍Київ. Помічник психолога/адміністратор психологічного центру
Вакансія відкрита для кандидатів від 17 років. Досвід роботи не потрібен, роботодавець забезпечує навчання на місці.
Серед обов’язків — зустріч клієнтів, запис на консультації, ведення графіків психологів, комунікація в месенджерах і телефоном, робота з CRM-системою та організаційна підтримка команди.
📍Миколаїв. Оператор служби підтримки/онлайн-консультант
На роботу запрошують кандидатів без досвіду роботи, студентів і молодь від 17 років.
Роботодавець забезпечує навчання, підтримку на старті та можливість професійного розвитку.
Працівник відповідатиме на звернення клієнтів у чатах і месенджерах, консультуватиме щодо послуг компанії, допомагатиме вирішувати запити користувачів, фіксуватиме звернення та взаємодіятиме з іншими спеціалістами.
Вакансія підійде кандидатам без досвіду роботи, студентам і молоді від 17 років, які хочуть розпочати кар’єру у сфері дизайну та створення контенту.
Роботодавець пропонує навчання, підтримку наставника та можливість професійного розвитку.
Серед обов’язків: створення та редагування графіки в Photoshop, підготовка візуалів для соціальних мереж і рекламних матеріалів, базова обробка фотографій і макетів, допомога у створенні контенту та впорядкування робочих файлів.
Вакансія підійде тим, хто хоче розпочати кар’єру у сфері торгівлі, навчатися та розвиватися у стабільній компанії.
Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, безкоштовне харчування, медичне страхування для працівників і членів їхніх родин, допомогу з житлом для іногородніх, навчання та можливості кар’єрного зростання.