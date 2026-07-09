Робота для підлітків: актуальні вакансії для молоді без досвіду Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Сьогодні багато роботодавців готові працевлаштовувати неповнолітніх

Перша робота — це можливість отримати власний дохід, набути практичного досвіду та зробити перший крок до майбутньої кар’єри. Сьогодні багато роботодавців готові працевлаштовувати неповнолітніх, пропонуючи гнучкий графік і навчання безпосередньо на робочому місці.

Експерти порталу budni.robota.ua зібрали актуальні вакансії для кандидатів віком 16−17 років. У добірці представлені пропозиції у сферах обслуговування, продажів, логістики, дизайну, клієнтської підтримки та інших напрямах, де можна отримати перший професійний досвід уже зараз.

10 актуальних вакансій

📍Київ. Помічник психолога/адміністратор психологічного центру

Вакансія відкрита для кандидатів від 17 років. Досвід роботи не потрібен, роботодавець забезпечує навчання на місці.

Серед обов’язків — зустріч клієнтів, запис на консультації, ведення графіків психологів, комунікація в месенджерах і телефоном, робота з CRM-системою та організаційна підтримка команди.

📍Київ. Помічник логіста у «Гарний Смак»

Вакансія підійде кандидатам без досвіду роботи, а також студентам і випускникам від 17 років, які хочуть розпочати кар’єру у сфері логістики.

Роботодавець пропонує навчання, підтримку наставника та можливість професійного розвитку.

Одеса (гнучкий графік). Бармен у кафе на пляжі

Кафе на узбережжі Одеси шукає бармена. Вакансія підійде кандидатам без досвіду, студентам і молоді від 17 років.

Роботодавець забезпечує безкоштовне навчання та допомагає швидко опанувати професію.

До обов’язків входять приготування напоїв і коктейлів, обслуговування гостей, приймання замовлень, розрахунок клієнтів і підтримання чистоти на барі.

📍Львів. Адміністратор кав’ярні/офіціант

Роботодавець розглядає кандидатів без досвіду роботи, студентів і молодь від 17 років та забезпечує навчання і підтримку на старті.

Компанія пропонує повну зайнятість, безкоштовне навчання та можливість розвитку у сфері HoReCa.

📍Київ. Помічник флориста

Роботодавець шукає кандидатів без досвіду роботи та студентів від 17 років і забезпечує безкоштовне навчання.

Серед обов’язків: допомога у створенні букетів і композицій, догляд за квітами, підготовка пакувальних матеріалів, приймання поставок, консультування клієнтів і підтримання порядку в студії.

📍Миколаїв. Оператор служби підтримки/онлайн-консультант

На роботу запрошують кандидатів без досвіду роботи, студентів і молодь від 17 років.

Роботодавець забезпечує навчання, підтримку на старті та можливість професійного розвитку.

Працівник відповідатиме на звернення клієнтів у чатах і месенджерах, консультуватиме щодо послуг компанії, допомагатиме вирішувати запити користувачів, фіксуватиме звернення та взаємодіятиме з іншими спеціалістами.

📍Львів. Спеціаліст Photoshop (дизайнер, контент)

Вакансія підійде кандидатам без досвіду роботи, студентам і молоді від 17 років, які хочуть розпочати кар’єру у сфері дизайну та створення контенту.

Роботодавець пропонує навчання, підтримку наставника та можливість професійного розвитку.

Серед обов’язків: створення та редагування графіки в Photoshop, підготовка візуалів для соціальних мереж і рекламних матеріалів, базова обробка фотографій і макетів, допомога у створенні контенту та впорядкування робочих файлів.

📍Миколаїв. Офіціант у вінтажний трамвай-кафе

Роботодавець шукає офіціанта до закладу, облаштованого у вінтажному трамваї.

Вакансія підійде кандидатам без досвіду роботи, студентам і молоді від 17 років.

Пропонується заробітна плата від 25 тис. до 35 тис. грн, навчання, графік роботи 5/2 та безкоштовне триразове харчування.

📍Бровари. Продавець-консультант у Novus

Вакансія підійде тим, хто хоче розпочати кар’єру у сфері торгівлі, навчатися та розвиватися у стабільній компанії.

Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, безкоштовне харчування, медичне страхування для працівників і членів їхніх родин, допомогу з житлом для іногородніх, навчання та можливості кар’єрного зростання.

Графік роботи 4/4 з 08:00 до 18:00.

📍Одеса. Менеджер з продажу сувенірів

На роботу запрошують кандидатів без досвіду роботи та молодь від 16 років.

Працівник консультуватиме покупців, допомагатиме з вибором сувенірної продукції та працюватиме на торговельній точці просто неба.

Роботодавець пропонує навчання, гнучкий графік роботи, щоденні виплати та заробіток, який залежить від обсягів продажів.

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