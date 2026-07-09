У Києві майже 110 тис. УБД: у КМДА закликають бізнес змінити підхід до працевлаштування ветеранів Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

Роботодавцям доводиться адаптовувати все середовище

Працевлаштування ветеранів не завершується підписанням трудового договору. Одним із головних викликів для роботодавців залишається підготовка колективу до повернення військових, адже конфлікти нерідко виникають через нерозуміння, психологічні травми та різний досвід війни.

Про це під час Wisdom Summit 2026 заявила заступниця голови КМДА Марина Хонда, передає mind.ua.

Кількість ветеранів у Києві стрімко зростає

За її словами, масштаб виклику для столиці стрімко зростає. Якщо у 2014 році в Києві офіційно проживали 32 тис. учасників бойових дій, то сьогодні їх уже 109 тис., при цьому ще понад 100 тис. киян продовжують служити у війську.

«На 2014 рік у Києві було 32 тисячі учасників бойових дій. На сьогодні вже офіційно 109 тисяч, і ще понад 100 тисяч киян воюють. Якщо врахувати родини, дружин, батьків і дітей, то це фактично вже великий район міста», — сказала Хонда.

Роботодавцям доводиться адаптовувати все середовище

Вона наголосила, що сучасні трудові колективи дедалі частіше об’єднують ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, родини загиблих військових, людей з інвалідністю та інших працівників із власним травматичним досвідом.

Саме тому роботодавцям доводиться працювати не лише з найманням, а й з адаптацією всього середовища.

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Хонда також звернула увагу, що роботодавці дедалі частіше стикаються зі складними ситуаціями під час адаптації ветеранів — від нерозуміння між колегами до психологічних труднощів після повернення з фронту.

На її переконання, успішна реінтеграція потребує комплексної підготовки як самого ветерана, так і його майбутнього колективу.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що значна кількість колишніх військових після звільнення зі служби мають труднощі з адаптацією на новому місці роботи. Понад 38% із них залишають перше місце роботи менш ніж за три місяці, тобто до завершення випробувального терміну.

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