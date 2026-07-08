Що треба зробити, щоб стати юнакам на військовий облік онлайн Сьогодні 21:35 — Особисті фінанси

Що треба зробити, щоб стати юнакам на військовий облік онлайн

Юнаки 2009 року народження мають стати на військовий облік. До 31 липня це можна зробити в дистанційному форматі, скориставшись відповідною функцією мобільного застосунку «Резерв +».

А з 1 серпня 2026 року, щоб пройти обов’язкову постановку на облік, доведеться звертатися до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Про це нагадали в Міністерстві оборони України.

Постановка на військовий облік через «Резерв +» — зручний та швидкий спосіб пройти процедуру, не виходячи з дому. Він дозволяє обійтися без збору паперових документів та необхідності витрачати час у черзі до кабінету, а також зменшує навантаження на ТЦК.

Щоб стати на військовий облік онлайн, юнакам необхідно:

1. Встановити «Резерв +» або оновити його до останньої версії;

2. Авторизуватися в застосунку через BankID та обрати опцію «Стати на облік»;

3. Перевірити інформацію на екрані та, переконавшись в її правильності, натиснути кнопку «Стати на облік»;

4. Дочекатися автоматичного опрацювання запиту. Якщо процедуру пройдено успішно, у застосунку зявиться електронний військово-обліковий документ «Резерв ID» зі статусом «Призовник».

«Постановка на військовий облік не означає призов на військову службу, — зауважили в Міноборони. — Вона дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів або отримання державних послуг».

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Постановка юнаків на військовий облік не обмежує їхнє право на виїзд за межі України. За наявності паспортів та військово-облікових документів хлопці 16−17 років можуть вільно перетинати державний кордон.

Раніше ми писали , що хоча в нових офіційних поясненнях йде мова про постановку на облік з 17-річного віку, зараз на військовий облік потрібно ставати з 16-річного віку.

Несвоєчасна постановка на облік або порушення правил військового обліку тягне за собою адміністративну відповідальність.

Експертка пояснила, що питання штрафів за те, що хтось із молодих хлопців не став на облік, часто викликає занепокоєння. Вона зауважила, їй поки що не відомо про випадки, коли батьків притягували до відповідальності через те, що їхній син не став на облік.

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