Жінки vs військовий облік: про що йдеться в новому законопроєкті

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15116−1 щодо процедури виключення жінок з військового обліку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний законопроєкт.
Законопроєкт є альтернативним до поданого раніше № 15116.
Що там буде

На відміну від основного законопроєкту, альтернативний пропонує:
Запровадити чіткий механізм виключення з військового обліку: жінка подає заяву, після чого ТЦК та СП проводить перевірку — рішення мають ухвалити протягом 30 календарних днів.
Передбачити винятки: якщо жінку помилково виключили або її дані відсутні в реєстрі, але вона вже служить або має чинний контракт — інформацію відновлюють
Встановити «перехідне правило»: жінки, яких взяли на облік раніше без підтверджувальних документів, мають бути виключені автоматично протягом 90 днів після набрання чинності законом.
Фактично документ деталізує процедуру та додає строки, яких не було в основному законопроєкті.
Наразі законопроєкт надано відповідному Комітету для розгляду.
Нагадаємо, останнім часом в Україні почастішали випадки некоректного внесення даних про жінок до системи військового обліку.
Українки виявляють свої персональні дані в застосунку «Резерв+» із відображенням військово-облікових позначок, попри те що не подавали відповідних документів і не мають підстав для перебування на такому облік.
Водночас у Сухопутних військах заявили, що не готуються до мобілізації жінок і не розробляють жодних механізмів для цього.
У командуванні наголосили, що поширені в мережі повідомлення про нібито підготовку до такого кроку є безпідставними.
У законодавстві України не відбулося жодних змін щодо регулювання цього процесу. Жінки можуть долучитися до ЗСУ виключно за власним бажанням, а на військовий облік мають ставати лише громадянки з медичною та фармацевтичною освітою.
За матеріалами:
Finance.ua
