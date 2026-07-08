Які трудові права роботодавці порушують найчастіше: перелік від Держпраці Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Закон надає працівникам чимало гарантій

Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради нагадала про десять найпоширеніших порушень трудового законодавства, з якими стикаються працівники.

«Багато працівників роками миряться з порушеннями своїх трудових прав, навіть не підозрюючи, що більшість таких дій роботодавця суперечить законодавству. Хтось боїться втратити роботу, хтось не знає, куди звернутися, а дехто вважає, що „так працюють усі“. Насправді закон надає працівникам чимало гарантій. І знання своїх прав — це найкращий захист від зловживань», — сказано в повідомленні.

10 найпоширеніших порушень трудових прав

Примушування до звільнення за власним бажанням

Одним із найпоширеніших порушень є примушування працівника написати заяву на звільнення за власним бажанням під приводом скорочення, конфлікту або небажання роботодавця проводити передбачену законом процедуру.

У відомстві наголошують, що таке звільнення має бути виключно добровільним. Якщо заява була написана під тиском або погрозами, працівник може оскаржити звільнення в суді.

Затримка виплати заробітної плати

Заробітна плата повинна виплачуватися регулярно та в строки, визначені законодавством, колективним договором або внутрішніми правилами підприємства.

Систематичні затримки виплат є порушенням трудового законодавства, за яке роботодавець може бути притягнутий до відповідальності.

Понаднормова робота без оплати

Якщо працівник працює понад установлену тривалість робочого часу, така робота має оплачуватися у підвищеному розмірі або компенсуватися відповідно до законодавства.

Безоплатна понаднормова робота є порушенням трудових прав працівника.

Робота без офіційного оформлення

Відсутність офіційного працевлаштування позбавляє працівника страхового стажу, соціальних гарантій, оплачуваної відпустки, лікарняних та захисту від незаконного звільнення.

Не надають або скорочують відпустку

Щорічна оплачувана відпустка — це право працівника, а не добра воля роботодавця.

Без законних підстав роботодавець не може постійно переносити відпустку або взагалі відмовляти у її наданні.

Незаконно змінюють умови праці

Порушенням може бути одностороння зміна графіка роботи, посади, розміру заробітної плати або переведення працівника до іншого підрозділу без дотримання вимог законодавства.

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Незаконні штрафи для працівників

Трудове законодавство України не передбачає права роботодавця застосовувати грошові штрафи як вид дисциплінарного стягнення за запізнення, помилки чи невиконання планових показників.

Неповний розрахунок під час звільнення

У день звільнення працівник повинен отримати всі належні виплати, зокрема компенсацію за невикористану відпустку та інші передбачені законодавством кошти.

Якщо цього не сталося, працівник має право вимагати проведення повного розрахунку та захищати свої права.

Примушування до роботи під час відпустки або лікарняного

Лікарняний та відпустка призначені для лікування та відпочинку, тому примушування працівника до виконання трудових обов’язків у цей період є неправомірним.

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Психологічний тиск на роботі

Погрози звільненням, приниження, образи та систематичний психологічний тиск можуть свідчити про порушення трудових прав працівника та його гідності.

Що робити у разі порушення трудових прав

У разі порушення трудових прав працівникам рекомендують зберігати документи, листування та інші докази, письмово звертатися до роботодавця з вимогою усунути порушення, а за необхідності звертатися до територіальних органів Держпраці, профспілок, юристів або захищати свої права в судовому порядку.

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