Які трудові права роботодавці порушують найчастіше: перелік від Держпраці

Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради нагадала про десять найпоширеніших порушень трудового законодавства, з якими стикаються працівники.
«Багато працівників роками миряться з порушеннями своїх трудових прав, навіть не підозрюючи, що більшість таких дій роботодавця суперечить законодавству. Хтось боїться втратити роботу, хтось не знає, куди звернутися, а дехто вважає, що „так працюють усі“. Насправді закон надає працівникам чимало гарантій. І знання своїх прав — це найкращий захист від зловживань», — сказано в повідомленні.
Одним із найпоширеніших порушень є примушування працівника написати заяву на звільнення за власним бажанням під приводом скорочення, конфлікту або небажання роботодавця проводити передбачену законом процедуру.
У відомстві наголошують, що таке звільнення має бути виключно добровільним. Якщо заява була написана під тиском або погрозами, працівник може оскаржити звільнення в суді.
Затримка виплати заробітної плати
Заробітна плата повинна виплачуватися регулярно та в строки, визначені законодавством, колективним договором або внутрішніми правилами підприємства.
Систематичні затримки виплат є порушенням трудового законодавства, за яке роботодавець може бути притягнутий до відповідальності.
Понаднормова робота без оплати
Якщо працівник працює понад установлену тривалість робочого часу, така робота має оплачуватися у підвищеному розмірі або компенсуватися відповідно до законодавства.
Безоплатна понаднормова робота є порушенням трудових прав працівника.
Погрози звільненням, приниження, образи та систематичний психологічний тиск можуть свідчити про порушення трудових прав працівника та його гідності.
Що робити у разі порушення трудових прав
У разі порушення трудових прав працівникам рекомендують зберігати документи, листування та інші докази, письмово звертатися до роботодавця з вимогою усунути порушення, а за необхідності звертатися до територіальних органів Держпраці, профспілок, юристів або захищати свої права в судовому порядку.