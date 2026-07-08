Як отримати виплати за шкоду життю та здоров’ю через війну — нові правила Сьогодні 20:12 — Особисті фінанси

Нові правила передбачають виплати до 1 млн

Із 16 червня в Україні змінили правила отримання одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану внаслідок військової агресії рф працівникам та особам на об’єктах критичної інфраструктури.

Із посиланням на « Юридичний порадник для ВПО » розповідаємо деталі про ключові зміни, які розширюють коло отримувачів, збільшують строки звернення та вводять справедливі доплати.

Розширення кола осіб та нові умови для отримання виплат

Відтепер право на одноразову державну допомогу мають:

працівники операторів критичної інфраструктури, їхніх філій та представництв;

особи, які постраждали безпосередньо на об’єктах критичної інфраструктури — незалежно від того, де саме зареєстрований оператор цієї інфраструктури.

Раніше право на допомогу було суворо пов’язане з роботою на конкретному об’єкті. Через це працівники, яких, наприклад, тимчасово відрядили працювати на інший об’єкт, могли не підпадати під дію Порядку. Після змін право на допомогу більше не залежить від того, на якому саме об’єкті працювала людина або чи перебувала вона у трудових відносинах із цим конкретним об’єктом.

Окрім цього, розширено коло осіб, які мають право на обов’язкову частку допомоги. Відтепер її можуть отримати також повнолітні працездатні діти, які навчаються у закладах професійної, фахової передвищої або вищої освіти (до завершення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), якщо загиблий член сім’ї залишив відповідне особисте розпорядження на випадок своєї смерті. Раніше такі діти не мали права на обов’язкову частку.

Розміри виплат та доплати за вищу групу інвалідності

Нагадуємо, що базовий розмір одноразової грошової допомоги становить:

800 тис. грн — у разі встановлення інвалідності I групи;

— у разі встановлення інвалідності I групи; 500 тис. грн — II групи;

— II групи; 200 тис. грн — III групи;

— III групи; 1 млн грн — у разі загибелі (смерті) особи.

Важливою зміною є впровадження механізму доплати у разі встановлення вищої групи інвалідності після повторного оцінювання (медичного огляду). Якщо під час повторного проходження ЕКОПФО людині встановлено вищу групу інвалідності через поранення, каліцтво, контузію або захворювання, що пов’язані з виконанням обов’язків у період військової агресії рф у районах бойових дій чи бомбардувань, за її зверненням виплачується різниця між розміром нової допомоги та раніше отриманою сумою. Раніше можливість такої доплати взагалі не передбачалася.

Нова універсальна форма заяви та подовжені строки звернення

У зв’язку з реформуванням процедури було затверджено нову універсальну форму заяви на призначення і виплату допомоги. Ця єдина форма є актуальною як для первинного звернення за допомогою, так і для оформлення заяви на отримання доплати (різниці).

Також держава значно збільшила строк для подачі документів. Відтепер людина, яка має право на таку допомогу, може звернутися за її призначенням протягом усього періоду дії воєнного стану та ще трьох років після його припинення або скасування. Нагадаємо, раніше звернутися можна було лише строго протягом трьох років з дня виникнення права на допомогу.

У зв’язку з цим Уряд зобов’язав Пенсійний фонд переглянути рішення про відмову в призначенні допомоги, ухвалені до 16 червня 2026 року:

через сплив трирічного строку з дня виникнення права (перегляд має відбутися до 1 липня 2026 року);

через формальну відсутність об’єкта у офіційних переліках критичної інфраструктури.

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