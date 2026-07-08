0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експерти закликали видалити 5 видів застосунків зі смартфона

Особисті фінанси
22
Експерти закликали видалити 5 видів застосунків зі смартфона
Експерти закликали видалити 5 видів застосунків зі смартфона
Більшість попередньо встановлених на смартфоні застосунків або є непотрібними, або дублюють функції інших програм.
Про це повідомляє видання BGR.
За словами журналістів медіа, виробники смартфонів часто встановлюють на телефони застосунки партнерів — найчастіше заради комерційної вигоди. Фахівці порталу перелічили види вбудованих програм і сервісів, які можна видалити з пристрою без ризику нашкодити його роботі. Автори виокремили п’ять таких категорій застосунків.
Насамперед вони згадали програми, які часто завантажуються на пристрій після встановлення SIM-карти — їх примусово встановлює оператор зв’язку. Друга категорія застосунків — сервіси від виробника смартфона, які були встановлені ще на заводі.
Samsung завантажує програми Things і Wearable,
Motorola — Notifications,
Google — YouTube Music і Google TV.
У матеріалі йдеться, що дуже часто ці програми використовуються для розсилання реклами, тому їх закликають видаляти негайно.
Журналісти зазначили, що виробники Android-смартфонів нерідко випускають застосунки, які дублюють програми, вже наявні в операційній системі. Наприклад, у Samsung є «Календар Samsung», у OnePlus — My Files. Також на пристроях можуть траплятися застосунки від партнерів, за встановлення яких виробник отримує винагороду.
На завершення автори зазначили, що в більшості випадків немає потреби встановлювати на смартфони антивіруси, оскільки вони часто заважають роботі вбудованого захисту операційної системи.
За матеріалами:
ITsider.
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems