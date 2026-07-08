Експерти закликали видалити 5 видів застосунків зі смартфона Сьогодні 19:33 — Особисті фінанси

Експерти закликали видалити 5 видів застосунків зі смартфона

Більшість попередньо встановлених на смартфоні застосунків або є непотрібними, або дублюють функції інших програм.

Про це повідомляє видання BGR.

За словами журналістів медіа, виробники смартфонів часто встановлюють на телефони застосунки партнерів — найчастіше заради комерційної вигоди. Фахівці порталу перелічили види вбудованих програм і сервісів, які можна видалити з пристрою без ризику нашкодити його роботі. Автори виокремили п’ять таких категорій застосунків.

Насамперед вони згадали програми, які часто завантажуються на пристрій після встановлення SIM-карти — їх примусово встановлює оператор зв’язку. Друга категорія застосунків — сервіси від виробника смартфона, які були встановлені ще на заводі.

Samsung завантажує програми Things і Wearable,

Motorola — Notifications,

Google — YouTube Music і Google TV.

У матеріалі йдеться, що дуже часто ці програми використовуються для розсилання реклами, тому їх закликають видаляти негайно.

Журналісти зазначили, що виробники Android-смартфонів нерідко випускають застосунки, які дублюють програми, вже наявні в операційній системі. Наприклад, у Samsung є «Календар Samsung», у OnePlus — My Files. Також на пристроях можуть траплятися застосунки від партнерів, за встановлення яких виробник отримує винагороду.

На завершення автори зазначили, що в більшості випадків немає потреби встановлювати на смартфони антивіруси, оскільки вони часто заважають роботі вбудованого захисту операційної системи.

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