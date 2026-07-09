Скільки українців дозволяють собі незаплановані покупки — дослідження Сьогодні 09:31 — Особисті фінанси

Сімейний шопінг

Більшість українців хоча б час від часу роблять незаплановані покупки, а головним стимулом для спонтанного шопінгу залишаються знижки та спеціальні пропозиції.

Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber, у якому взяли участь близько 20 тисяч користувачів.

Як часто українці роблять незаплановані покупки

За результатами опитування, 76% респондентів дозволяють собі спонтанні покупки. Водночас 11% зазначили, що після початку повномасштабної війни стали ретельніше контролювати свої витрати.

Відповіді на запитання «Чи дозволяєте собі незаплановані покупки?» розподілилися так:

інколи буває — 58%;

так, доволі часто — 18%;

ні, усі покупки планую — 13%;

раніше дозволяв (-ла), але з початку війни намагаюся себе обмежувати — 11%.

Що найчастіше спонукає до спонтанного шопінгу

Серед тих, хто робить незаплановані покупки, майже половина зізналася, що головною причиною стають акції та спеціальні пропозиції. Ще понад чверть респондентів купують товар, якщо побачили його в магазині й він просто сподобався.

Відповіді на запитання «Що підштовхує вас до незапланованих покупок?» були такими:

знижки або спеціальні пропозиції — 47%;

побачив (-ла) товар наживо і захотілося купити — 28%;

не помічаю причини, купую просто так — 7%;

поганий настрій або стрес — 4%;

гарний настрій чи бажання себе винагородити — 3%;

реклама в соцмережах — 1%;

інші причини — 10%.

Правила безпечного шопінгу в інтернеті

Finance.ua наголошував , що онлайн-покупки стали популярним шахрайським інструментом для виманювання коштів із гаманців українців, тож через необачність можна втратити гроші всього за кілька секунд. Саме тому варто бути обачними і дотримуватись таких правил:

не довіряйте «занадто вигідним» пропозиціям;

перевіряйте сайт перед оплатою;

використовуйте окрему картку для онлайн-платежів;

увімкніть сповіщення про всі операції;

використовуйте двофакторну автентифікацію (2FA);

не зберігайте дані картки у відкритому доступі.

Раніше ми повідомяли , що у 2025 році українці здійснили близько 196 млн онлайн-покупок, а загальний обсяг онлайн-оплат сягнув приблизно 256 млрд грн. Середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 грн.

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