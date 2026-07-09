Скільки українців дозволяють собі незаплановані покупки — дослідження
Як часто українці роблять незаплановані покупки
- інколи буває — 58%;
- так, доволі часто — 18%;
- ні, усі покупки планую — 13%;
- раніше дозволяв (-ла), але з початку війни намагаюся себе обмежувати — 11%.
Що найчастіше спонукає до спонтанного шопінгу
- знижки або спеціальні пропозиції — 47%;
- побачив (-ла) товар наживо і захотілося купити — 28%;
- не помічаю причини, купую просто так — 7%;
- поганий настрій або стрес — 4%;
- гарний настрій чи бажання себе винагородити — 3%;
- реклама в соцмережах — 1%;
- інші причини — 10%.
Правила безпечного шопінгу в інтернеті
- не довіряйте «занадто вигідним» пропозиціям;
- перевіряйте сайт перед оплатою;
- використовуйте окрему картку для онлайн-платежів;
- увімкніть сповіщення про всі операції;
- використовуйте двофакторну автентифікацію (2FA);
- не зберігайте дані картки у відкритому доступі.
Посвідчення водія в Україні видаватимуть на 5 та 15 років: постанова уряду
У Києві майже 110 тис. УБД: у КМДА закликають бізнес змінити підхід до працевлаштування ветеранів
Найконкурентніші вакансії в ІТ — дані Djinni за червень
Майже 40% українців не працюють за отриманою спеціальністю — дослідження
єВідновлення 2026: хто не може претендувати на допомогу
Що треба зробити, щоб стати юнакам на військовий облік онлайн