0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що купують українці онлайн в Україні та за кордоном: середній чек

Особисті фінанси
90
Що купують українці онлайн в Україні та за кордоном: середній чек
Що купують українці онлайн в Україні та за кордоном: середній чек
Українці стали витрачати більше грошей на онлайн-покупки і в локальних інтернет-магазинах, і в закордонних.
У 2025 році українці здійснили близько 196 млн онлайн-покупок, а загальний обсяг онлайн-оплат сягнув приблизно 256 млрд грн. Середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 грн.
Про це розповідаємо, посилаючись на дослідження WayForPay, де зібрали ключові дані українського e-commerce.
У порівнянні з 2024 роком кількість онлайн-покупок зросла ще на 7−10%, а якщо порівнювати з 2023 роком — ринок додав приблизно 18−22%. Водночас у порівнянні з 2021 роком український e-commerce ринок зріс майже у 1,8 раза.
Що купують українці онлайн в Україні та за кордоном: середній чек
Цю тенденцію підтверджують і дані НБУ. У 2025 році частка безготівкових розрахунків картками в Україні продовжила зростати: за сумою операцій вона сягнула 65,4%, а за кількістю — 95,5%. Для порівняння: у 2024 році ці показники становили 64,5% та 94,6% відповідно.
Е-commerce в Україні переходить із категорії «альтернативного каналу покупок» у базову модель споживання, де смартфон стає головною точкою входу в онлайн-ритейл.
Читайте також
Попри активне зростання cross-border покупок, основний обсяг онлайн-замовлень українці все ще здійснюють саме в локальному e-commerce. За даними WayForPay, у 2025 році на українські інтернет-магазини припало приблизно 145−155 млн онлайн-транзакцій із загальним обсягом оплат близько 160−175 млрд грн.

Середній чек

Він становив приблизно 1150−1250 грн — помітно нижче, ніж у закордонних магазинах. Це свідчить про те, що локальний e-commerce значною мірою закриває повсякденні потреби українців: регулярні покупки одягу, косметики, доставки їжі, товарів для дому та замовлення через маркетплейси.

Що купують найбільше

Найбільшу кількість покупок українці здійснювали у категоріях:
  • одяг та fashion;
  • косметика;
  • товари для дому;
  • доставка їжі;
  • маркетплейси.
Найбільший обсяг витрат формували дорожчі категорії:
  • електроніка;
  • побутова техніка;
  • меблі;
  • товари для ремонту;
  • автотовари.
Серед платформ лідерами за активністю покупців залишаються Rozetka, Prom, Epicentr, Allo, Makeup та Kasta. Саме маркетплейси продовжують концентрувати значну частину українського онлайн-трафіку, поступово перетворюючись на основну точку входу для покупок.

Зміна споживчих пріоритетів

Найшвидше у 2025 році зростали категорії: здоров’я та фармацевтика, доставка їжі, цифрові сервіси, книги. Частково це пояснюється зміною щоденних звичок українців, а також подальшим переходом багатьох сервісів у цифровий формат.
Що купують українці онлайн в Україні та за кордоном: середній чек
Зростання середньої суми безготівкових операцій в Україні у 2025 році підкреслюють і в Нацбанку:
  • у торговельній мережі — 354 грн (у 2024 році — 330 грн);
  • із переказу з картки на картку — 1 864 грн (у 2024 році — 1 958 грн);
  • з оплати товарів та послуг в інтернеті — 608 грн (у 2024 році — 561 грн).

Скільки витрачають в іноземних онлайн-магазинах

Популярність іноземних маркетплейсів серед українців продовжує зростати. У 2025 році українці витратили в іноземних онлайн-магазинах приблизно 90−120 млрд грн. Кількість транзакцій становила близько 40−55 млн.
Середній чек — 2100−2600 грн, що майже вдвічі вище, ніж в українському e-commerce.
Що купують українці онлайн в Україні та за кордоном: середній чек

Що купують за кордоном

Особливо активно українці купують за кордоном електроніку, товари для дому, одяг, beauty-продукцію, спортивні товари та автотовари.
«Навіть з урахуванням доставки українці часто можуть купувати окремі категорії товарів дешевше, ніж у локальному ритейлі — особливо електроніку, аксесуари, одяг та дрібні товари для дому», — пояснюють аналітики WayForPay.
Серед найпопулярніших міжнародних платформ — AliExpress, Temu, Amazon, iHerb, eBay та Shein. Особливо помітним у 2025 році стало зростання Temu, який агресивно конкурує за українського покупця завдяки низьким цінам, великій кількості акцій та активному просуванню в соцмережах.

Країни

Найчастіше українці купують товари в магазинах із Китаю, Польщі, США, Німеччини та Туреччини. Водночас сам формат міжнародного онлайн-шопінгу також змінюється: дедалі більше покупок українці здійснюють прямо зі смартфонів, а маркетплейси роблять ставку на максимально швидку та просту мобільну покупку буквально у кілька кліків.

Лідери за обсягом e-commerce

Ним залишається Київ. Найактивнішими регіонами за кількістю онлайн-покупок також є Київська, Львівська, Дніпропетровська та Одеська області.

Прогнози

найближчі декілька років український e-commerce продовжить стабільно зростати навіть попри складні умови, однак конкуренція між локальними магазинами та міжнародними маркетплейсами лише посилюватиметься. Головними драйверами ринку залишатимуться мобільний шопінг, швидкість доставки та простота онлайн-оплати.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіRozetkaAmazon
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems