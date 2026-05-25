Що купують українці онлайн в Україні та за кордоном: середній чек Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

Що купують українці онлайн в Україні та за кордоном: середній чек

Українці стали витрачати більше грошей на онлайн-покупки і в локальних інтернет-магазинах, і в закордонних.

У 2025 році українці здійснили близько 196 млн онлайн-покупок, а загальний обсяг онлайн-оплат сягнув приблизно 256 млрд грн. Середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 грн.

Про це розповідаємо, посилаючись на дослідження WayForPay , де зібрали ключові дані українського e-commerce.

У порівнянні з 2024 роком кількість онлайн-покупок зросла ще на 7−10%, а якщо порівнювати з 2023 роком — ринок додав приблизно 18−22%. Водночас у порівнянні з 2021 роком український e-commerce ринок зріс майже у 1,8 раза.

95,5%. Для порівняння: у 2024 році ці показники становили 64,5% та 94,6% відповідно. Цю тенденцію підтверджують і дані НБУ . У 2025 році частка безготівкових розрахунків картками в Україні продовжила зростати: за сумою операцій вона сягнула 65,4%, а за кількістю —. Для порівняння: у 2024 році ці показники становили 64,5% та 94,6% відповідно.

Е-commerce в Україні переходить із категорії «альтернативного каналу покупок» у базову модель споживання, де смартфон стає головною точкою входу в онлайн-ритейл.

Читайте також 5 помилок, яких варто уникати після купівлі нового телефона

Попри активне зростання cross-border покупок, основний обсяг онлайн-замовлень українці все ще здійснюють саме в локальному e-commerce. За даними WayForPay, у 2025 році на українські інтернет-магазини припало приблизно 145−155 млн онлайн-транзакцій із загальним обсягом оплат близько 160−175 млрд грн.

Середній чек

Він становив приблизно 1150−1250 грн — помітно нижче, ніж у закордонних магазинах. Це свідчить про те, що локальний e-commerce значною мірою закриває повсякденні потреби українців: регулярні покупки одягу, косметики, доставки їжі, товарів для дому та замовлення через маркетплейси.

Що купують найбільше

Найбільшу кількість покупок українці здійснювали у категоріях:

одяг та fashion;

косметика;

товари для дому;

доставка їжі;

маркетплейси.

Найбільший обсяг витрат формували дорожчі категорії:

електроніка;

побутова техніка;

меблі;

товари для ремонту;

автотовари.

Серед платформ лідерами за активністю покупців залишаються Rozetka, Prom, Epicentr, Allo, Makeup та Kasta. Саме маркетплейси продовжують концентрувати значну частину українського онлайн-трафіку, поступово перетворюючись на основну точку входу для покупок.

Зміна споживчих пріоритетів

Найшвидше у 2025 році зростали категорії: здоров’я та фармацевтика, доставка їжі, цифрові сервіси, книги. Частково це пояснюється зміною щоденних звичок українців, а також подальшим переходом багатьох сервісів у цифровий формат.

Зростання середньої суми безготівкових операцій в Україні у 2025 році підкреслюють і в Нацбанку:

у торговельній мережі — 354 грн (у 2024 році — 330 грн);

із переказу з картки на картку — 1 864 грн (у 2024 році — 1 958 грн);

з оплати товарів та послуг в інтернеті — 608 грн (у 2024 році — 561 грн).

Скільки витрачають в іноземних онлайн-магазинах

Популярність іноземних маркетплейсів серед українців продовжує зростати. У 2025 році українці витратили в іноземних онлайн-магазинах приблизно 90−120 млрд грн. Кількість транзакцій становила близько 40−55 млн.

Середній чек — 2100−2600 грн, що майже вдвічі вище, ніж в українському e-commerce.

Що купують за кордоном

Особливо активно українці купують за кордоном електроніку, товари для дому, одяг, beauty-продукцію, спортивні товари та автотовари.

«Навіть з урахуванням доставки українці часто можуть купувати окремі категорії товарів дешевше, ніж у локальному ритейлі — особливо електроніку, аксесуари, одяг та дрібні товари для дому», — пояснюють аналітики WayForPay.

Серед найпопулярніших міжнародних платформ — AliExpress, Temu, Amazon, iHerb, eBay та Shein. Особливо помітним у 2025 році стало зростання Temu, який агресивно конкурує за українського покупця завдяки низьким цінам, великій кількості акцій та активному просуванню в соцмережах.

Країни

Найчастіше українці купують товари в магазинах із Китаю, Польщі, США, Німеччини та Туреччини. Водночас сам формат міжнародного онлайн-шопінгу також змінюється: дедалі більше покупок українці здійснюють прямо зі смартфонів, а маркетплейси роблять ставку на максимально швидку та просту мобільну покупку буквально у кілька кліків.

Лідери за обсягом e-commerce

Ним залишається Київ. Найактивнішими регіонами за кількістю онлайн-покупок також є Київська, Львівська, Дніпропетровська та Одеська області.

Прогнози

найближчі декілька років український e-commerce продовжить стабільно зростати навіть попри складні умови, однак конкуренція між локальними магазинами та міжнародними маркетплейсами лише посилюватиметься. Головними драйверами ринку залишатимуться мобільний шопінг, швидкість доставки та простота онлайн-оплати.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.