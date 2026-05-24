Які документи є обов’язковими для оформлення спадщини на нерухомість Сьогодні 18:12 — Особисті фінанси

Без яких документів неможливо оформити спадщину на нерухомість

Оформлення спадщини на нерухоме майно потребує повного пакета документів, без яких нотаріус не зможе видати свідоцтво про право на спадщину. Відсутність окремих документів чи наявність у них помилок можуть значно ускладнити та затягнути процес.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Які документи є обов’язковими

Після відкриття спадкової справи нотаріус визначає перелік необхідних документів для оформлення спадщини і надає спадкоємцю відповідну письмову довідку.

Для оформлення спадщини потрібні:

свідоцтво про смерть спадкодавця (потрібно звернутися до органу державної реєстрації актів цивільного стану);

документи, що підтверджують родинні зв’язки з померлим (для спадкування за законом);

паспорт та ідентифікаційний код спадкоємця;

оригінал чи дублікат заповіту (якщо спадкування відбувається за ним);

документи, що підтверджують право власності спадкодавця на нерухомість;

технічний паспорт (за наявності);

документи про спільне проживання зі спадкодавцем (за потреби).

Що робити, якщо документи втрачено

Якщо документи, які підтверджують право власності, відсутні або пошкоджені, їх можна відновити через відповідні установи залежно від типу майна.

Дублікати нотаріально посвідчених або виданих документів можуть бути видані за письмовою заявою осіб, щодо яких вчинялася нотаріальна дія, їхніх спадкоємців, виконавця заповіту або на запит нотаріуса, який веде спадкову справу.

Якщо оформити спадщину неможливо через відсутність документів на право власності, спадкоємець може звернутися до суду з вимогою про визнання права власності на спадкове майно.

Перед цим необхідно:

подати заяву до нотаріуса про прийняття спадщини у шестимісячний строк з дня смерті спадкодавця;

отримати письмову відмову у вчиненні нотаріальних дій.

У суді спадкоємець повинен обґрунтувати своє право на майно, надати всі можливі докази, а за необхідності — залучити до процесу свідків.

Після набрання рішенням суду законної сили воно стає підставою для реєстрації права власності у нотаріуса або через ЦНАП.

Раніше Finance.ua писав , що в Україні оновили підхід до укладення правочинів в інтересах малолітніх і неповнолітніх дітей. Зміни спрямовані на спрощення оформлення майна на дітей.

Наразі, коли дитина безоплатно отримує майно у власність (наприклад, за договором дарування), нотаріуси повинні отримати від батьків чи інших законних представників попередній дозвіл органу опіки та піклування.

Відтепер ці правила змінюються — дозвіл органу опіки та піклування більше не потрібен. Проте обов’язковою залишається згода батьків дитини.

