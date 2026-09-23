Зростання майже в 5 разів: на які посади суттєво збільшилась кількість вакансій для кандидатів у декреті Сьогодні 13:04 — Особисті фінанси Суттєво зросла кількість вакансій на посаду копірайтера

В Україні зростає кількість вакансій, на які роботодавці готові наймати кандидатів, які перебувають у декретній відпустці. У серпні 2026 року порівняно з аналогічним місяцем 2025-го кількість таких пропозицій збільшилася орієнтовно на 10% по всій країні.

Про це свідчить аналітика OLX Робота.

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Де побільшало вакансій для кандидатів у декреті

У серпні 2026, порівняно з 2025, суттєво зросла кількість вакансій на посаду копірайтера. Кількість оголошень, де готові наймати кандидатів в декреті, стала більшою майже в 5 разів. Медіанна зарплата на цій посаді — 22 тис. грн.

На другому місці — професія комплектувальника: кількість пропозицій зросла у понад 3 рази, а медіанна заробітна плата становила 27 тис. грн. Також для кандидатів в декреті стало більше вакансій на посаду охоронця (+99%), няні (+95%). Медіанні зарплати у серпні 2026 — 27 тис. грн та 18 тис. грн відповідно.

У категорії «Логістики, складу та доставки» пошукачам в декреті почали частіше пропонувати роботу кур’єром (+65%). На ці посади пропонують медіану 37,5 тис. грн.

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Помітне зростання кількості оголошень також зафіксували у категорії «Роздрібна торгівля, продажі та закупівлі». Зокрема, побільшало вакансій для:

пекарів — на 62%, медіанна зарплата — 33 тис. грн;

продавців — на 56%, медіанна зарплата — 28 тис. грн;

касирів — на 53%, медіанна зарплата — 27 тис. грн;

менеджерів із продажу — на 17%, медіанна зарплата — 26 тис. грн;

мерчендайзерів — на 14%, медіанна зарплата — 17 тис. грн.

Серед інших вакансій, кількість яких помітно зросла, — прибиральниці (+32%), кухарі (+32%), контент-менеджери (+31%) та покоївки (+17%).

Як змінилися медіанні зарплати

Разом зі збільшенням кількості вакансій для кандидатів у декреті зросли й медіанні заробітні плати. Водночас перелік професій із найбільшим зростанням зарплат відрізняється від рейтингу за кількістю вакансій.

Зокрема найбільше зростання місячного окладу відбулось для мерчендайзерів — майже в 4 рази до 17 тис. грн. Далі в переліку копірайтер (+76% до 22 тис. грн), аніматор (+63% до 22 тис. грн), вихователь (+32% до 17 тис. грн). Для більшості інших вакансій зростання склало від +10% до +30%, порівняно з серпнем минулого року.

Нагадаємо, з 2026 року держава розширила систему підтримки сімей із дітьми:

50 тис. грн — одноразова грошова допомога в разі народження першої та кожної наступної дитини.

7 тис. грн/міс. — допомога для догляду за дитиною до 1 року. Для дитини з інвалідністю — 10 500 грн/міс. (коеф. 1,5).