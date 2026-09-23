В «Укрпошті» пояснили, чи впливають обстріли на терміни доставки посилок

російські обстріли можуть тимчасово впливати на окремі маршрути доставки посилок по Україні, однак системного збільшення термінів доставки через атаки не зафіксовано.
Про це пресслужба «Укрпошти» розповіла в коментарі РБК-Україна.
Як обстріли впливають на доставку
«Після атак компанія оперативно перебудовує логістику: змінює маршрути, перерозподіляє потоки та залучає резервні потужності. Наш принцип — удар по одному об’єкту не повинен зупиняти доставку в усьому регіоні», — заявили в пресслужбі.
В «Укрпошті» пояснили, що на терміни доставки посилок впливають тариф, маршрут і безпекова ситуація в конкретному населеному пункті.
«Зокрема, за тарифом „Пріоритетний“ доставка між містами та обласними центрами в середньому займає 1−2 дні, а до найвіддаленіших населених пунктів і сіл — орієнтовно до трьох днів. За багатьма напрямками посилки надходять уже наступного дня», — зазначили в компанії.
Попри обстріли, «Укрпошта» у серпні цього року доставила вчасно 96% відправлень, розповіли у пресслужбі.
«Після окремих атак можливі локальні відхилення, пов’язані з безпековою ситуацією, однак компанія робить усе необхідне, щоб вони були мінімальними», — резюмували в компанії.
російські атаки регулярно пошкоджують поштові відділення та сортувальні термінали. Разом із ними можуть бути знищені й посилки. Але в такому випадку можна претендувати на компенсацію. Що робити, якщо ви проплатили за товар, а його було знищено під час атаки — читайте в нашій статті.