В «Укрпошті» пояснили, чи впливають обстріли на терміни доставки посилок Сьогодні 09:44 — Особисті фінанси Попри обстріли, "Укрпошта" у серпні цього року доставила вчасно 96% відправлень

російські обстріли можуть тимчасово впливати на окремі маршрути доставки посилок по Україні, однак системного збільшення термінів доставки через атаки не зафіксовано.

Про це пресслужба «Укрпошти» розповіла в коментарі РБК-Україна.

Як обстріли впливають на доставку

«Після атак компанія оперативно перебудовує логістику: змінює маршрути, перерозподіляє потоки та залучає резервні потужності. Наш принцип — удар по одному об’єкту не повинен зупиняти доставку в усьому регіоні», — заявили в пресслужбі.

В «Укрпошті» пояснили, що на терміни доставки посилок впливають тариф, маршрут і безпекова ситуація в конкретному населеному пункті.

«Зокрема, за тарифом „Пріоритетний“ доставка між містами та обласними центрами в середньому займає 1−2 дні, а до найвіддаленіших населених пунктів і сіл — орієнтовно до трьох днів. За багатьма напрямками посилки надходять уже наступного дня», — зазначили в компанії.

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Попри обстріли, «Укрпошта» у серпні цього року доставила вчасно 96% відправлень, розповіли у пресслужбі.

«Після окремих атак можливі локальні відхилення, пов’язані з безпековою ситуацією, однак компанія робить усе необхідне, щоб вони були мінімальними», — резюмували в компанії.