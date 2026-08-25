Укрпошта доставлятиме продукти українцям — деталі Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

Укрпошта доставлятиме продукти українцям — деталі

Укрпошта починає співпрацю з World Central Kitchen (WCK) — міжнародною організацією, яка допомагає їжею людям, що постраждали від воєн і стихійних лих.

Про це пише компанія.

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Із вересня продуктові набори через мережу Укрпошти щомісяця отримуватимуть 35 тисяч дорослих і дітей, які залишили свої домівки через війну.

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Про кого йдеться

Насамперед йдеться про жителів прифронтових громад, зокрема Краматорська та Слов’янська.

Багато з цих родин зараз живуть у Херсонській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях — туди передусім і поїдуть продуктові набори.

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Що буде в наборі

Щомісяця Укрпошта доставлятиме 30 тисяч наборів для дорослих, кожен з яких важить близько 8 кг. Усередині — крупи, макарони, рис, м’ясні, рибні й овочеві консерви, олія, чай та інші базові продукти. Ще 5 тисяч наборів вагою понад 2 кг підготують для дітей: сухі сніданки, фруктові пюре й батончики, печиво та горіхи.

Як отримати

World Central Kitchen формуватиме списки отримувачів через своїх партнерів і контакти на місцях, а завдяки інтеграції із системою Укрпошти створюватиме відправлення.

Після оформлення посилки отримувачеві надійде SMS або сповіщення в застосунку «Укрпошта 2.0». Забрати продуктовий набір можна буде в найближчому відділенні.

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