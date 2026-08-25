Щомісяця Укрпошта доставлятиме 30 тисяч наборів для дорослих, кожен з яких важить близько 8 кг. Усередині — крупи, макарони, рис, м’ясні, рибні й овочеві консерви, олія, чай та інші базові продукти. Ще 5 тисяч наборів вагою понад 2 кг підготують для дітей: сухі сніданки, фруктові пюре й батончики, печиво та горіхи.
Як отримати
World Central Kitchen формуватиме списки отримувачів через своїх партнерів і контакти на місцях, а завдяки інтеграції із системою Укрпошти створюватиме відправлення.
Після оформлення посилки отримувачеві надійде SMS або сповіщення в застосунку «Укрпошта 2.0». Забрати продуктовий набір можна буде в найближчому відділенні.