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Укрпошта доставлятиме продукти українцям — деталі

Особисті фінанси
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Укрпошта доставлятиме продукти українцям — деталі
Укрпошта доставлятиме продукти українцям — деталі
Укрпошта починає співпрацю з World Central Kitchen (WCK) — міжнародною організацією, яка допомагає їжею людям, що постраждали від воєн і стихійних лих.
Про це пише компанія.

Терміни

Із вересня продуктові набори через мережу Укрпошти щомісяця отримуватимуть 35 тисяч дорослих і дітей, які залишили свої домівки через війну.
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Про кого йдеться

Насамперед йдеться про жителів прифронтових громад, зокрема Краматорська та Слов’янська.
Багато з цих родин зараз живуть у Херсонській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях — туди передусім і поїдуть продуктові набори.
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Що буде в наборі

Щомісяця Укрпошта доставлятиме 30 тисяч наборів для дорослих, кожен з яких важить близько 8 кг. Усередині — крупи, макарони, рис, м’ясні, рибні й овочеві консерви, олія, чай та інші базові продукти. Ще 5 тисяч наборів вагою понад 2 кг підготують для дітей: сухі сніданки, фруктові пюре й батончики, печиво та горіхи.

Як отримати

World Central Kitchen формуватиме списки отримувачів через своїх партнерів і контакти на місцях, а завдяки інтеграції із системою Укрпошти створюватиме відправлення.
Після оформлення посилки отримувачеві надійде SMS або сповіщення в застосунку «Укрпошта 2.0». Забрати продуктовий набір можна буде в найближчому відділенні.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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