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РНОКПП на квитанціях: Укрпошта просить НБУ змінити вимоги

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Відділення Укрпошти
Відділення Укрпошти
Із 1 серпня на паперових квитанціях Укрпошти під час оплати комунальних послуг, отримання відправлень із післяплатою та проведення інших платіжних операцій друкуватимуть додаткові персональні дані — реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).
Про це повідомила пресслужба Укрпошти.
Зазначається, що такі вимоги встановив Національний банк України для всіх надавачів платіжних послуг.
Водночас Укрпошта звернулася до Національного банку України, Кабінету Міністрів України, Офісу Президента, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з пропозицією переглянути цей підхід і залишати на паперових квитанціях (платіжних дорученнях) лише мінімально необхідну інформацію для надання платіжної послуги.

Які дані друкуватимуть на квитанціях

Вимоги НБУ поширюються на банки, поштових операторів та інших надавачів платіжних послуг. Для Укрпошти, відповідно до плану, розробленого на вимогу НБУ, зміни щодо зазначення РНОКПП застосовуються з 1 серпня.
На паперових квитанціях (платіжних інструкціях) зазначатимуть:
  • повне прізвище, ім’я та по батькові платника;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • повний номер банківської картки — під час оплати карткою або поповнення.
Якщо в системі немає цих верифікованих даних, клієнта попросять їх повідомити. Якщо дані вже є, клієнту потрібно буде їх підтвердити.

Що пропонує Укрпошта

Укрпошта заявила, що виконає вимоги НБУ в повному обсязі. Водночас компанія пропонує уряду та Національному банку передавати повні персональні дані захищеними електронними каналами, а на паперових квитанціях залишати лише мінімально необхідну або закодовану інформацію.
В Укрпошті вважають, що це дасть змогу виконати вимоги щодо моніторингу операцій і водночас краще захистити персональні дані клієнтів.
Це особливо важливо для людей старшого віку та жителів невеликих населених пунктів, які звикли зберігати паперові квитанції як підтвердження оплати.
«У США закон FACTA та правила платіжних систем забороняють друкувати повні номери банківських карток. У країнах Європейського Союзу діє принцип мінімізації персональних даних. Тож чому одна з найбільш цифровізованих країн світу повертається до практики друку повних персональних даних на паперових квитанціях?» — зазначив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.
Укрпошта очікує на розгляд своїх пропозицій, які дадуть змогу поєднати вимоги фінансового моніторингу із сучасними стандартами захисту персональних даних.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Національний банк України з 15 липня 2026 року дозволив операторам поштового зв’язку, експрес-перевізникам та іншим міжнародним транспортним перевізникам здійснювати перекази іноземної валюти за кордон для сплати митних платежів, податків, зборів та інших обов’язкових платежів, пов’язаних із ввезенням посилок на територію Європейського Союзу.
За матеріалами:
Finance.ua
УкрпоштаНБУ
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