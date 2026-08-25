Пломба, перевірка та штраф: як захистити себе під час перевірки лічильника Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

Лічильники у квартирі

Зміна кольору пломби, пошкоджений дріт чи пропущена повірка лічильника можуть стати причиною значних нарахувань за комунальні послуги. В Асоціації платників податків України розповіли, на що варто звертати увагу під час перевірок та як діяти, якщо контролери виявили порушення.

За що споживачам можуть нарахувати великі суми

Експерти наводять кілька ситуацій, які показують, що саме по собі виявлене контролерами порушення ще не завжди означає, що споживач має сплачувати нараховану суму.

Зміна кольору антимагнітної пломби не стала доказом втручання. В одному з випадків водоканал нарахував споживачу 43 тис. грн через те, що антимагнітна пломба-наклейка змінила колір. Споживач заперечував використання магніту та пояснював зміну кольору вологістю або старінням наклейки. У підсумку суд скасував нарахування — самої зміни кольору пломби недостатньо, щоб довести використання магніту чи втручання в роботу лічильника. Для цього мають бути належні докази, зокрема відповідна експертиза.

Ще один кейс, коли пенсіонерці нарахували 65 тис. грн через те, що лічильник понад п’ять років не проходив повірку. Водночас відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та Кодексу газорозподільних систем, організація періодичної повірки лічильників — це прямий обов’язок постачальника послуг (газорозподільної компанії), а не споживача. Вони самі мають письмово попередити користувача за місяць до планованої дати. Якщо вони цього не зробили — будь-які штрафи чи нарахування «за нормами» є незаконними. Суд повністю став на бік жінки.

Отже, якщо немає пошкодження лічильника або несанкціонованого втручання в його роботу, а строк повірки пропущено не з вини споживача, сама лише несправність лічильника чи пропущений строк повірки не є автоматичною підставою для перерахунку спожитого газу за граничними нормами. Такий підхід випливає з позиції Верховного Суду у справі № 914/993/21.

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Як поводитися під час перевірки лічильника

Щоб захистити свої права, споживачам радять:

перевірити документи контролерів — зокрема, службове посвідчення та направлення на перевірку за конкретною адресою;

— зокрема, службове посвідчення та направлення на перевірку за конкретною адресою; фіксувати перевірку на відео за допомогою телефону — ви маєте повне законне право фіксувати дії контролерів у своїй квартирі на відео. Попередьте їх про це. Коли працює камера — у них зникає будь-яке бажання щось «підкрутити» чи домалювати;

— ви маєте повне законне право фіксувати дії контролерів у своїй квартирі на відео. Попередьте їх про це. Коли працює камера — у них зникає будь-яке бажання щось «підкрутити» чи домалювати; уважно читати акт перед підписанням — не варто підписувати документи, не прочитавши їхній зміст, або погоджуватися на підпис порожніх бланків. Якщо споживач не згоден із висновками контролерів, це потрібно прямо зазначити в акті. Зокрема, можна вказати, що він не погоджується з висновками, не втручався в роботу лічильника, а пломби залишаються візуально цілими. Також можна зазначити вимогу провести незалежну експертизу;

— не варто підписувати документи, не прочитавши їхній зміст, або погоджуватися на підпис порожніх бланків. Якщо споживач не згоден із висновками контролерів, це потрібно прямо зазначити в акті. Зокрема, можна вказати, що він не погоджується з висновками, не втручався в роботу лічильника, а пломби залишаються візуально цілими. Також можна зазначити вимогу провести незалежну експертизу; самостійно повідомляти постачальника, якщо помітили пошкодження пломби або несправність лічильника, не чекаючи перевірки.

В Асоціації зазначають, що якщо споживач вчасно повідомив компанію про пошкодження, йому мають замінити або опломбувати прилад.

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