Укрпошта встановлює поштомати у ЖК — як подати заявку
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Укрпошта розширює мережу поштоматів і шукає нові місця для їх встановлення. Тепер поштомати з’являтимуться у житлових комплексах. Представники ОСББ, керуючих компаній та ЖК можуть самостійно запропонувати локацію для поштомату.
Про це йдеться у релізі компанії.
Насамперед компанія розглядає заявки у таких містах:
Києві,
Одесі,
Львові,
Дніпрі,
інших великих містах.
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Вимоги до місця для поштомату
Перевагу надаватимуть ЖК, поблизу яких немає стаціонарного відділення.
Поштомат можуть встановити біля входу до будинку або на іншій відкритій території ЖК, якщо місце доступне для мешканців. Для цього необхідні:
тверда та рівна поверхня;
можливість підключення до електромережі 220 В;
стабільне мобільне покриття.
Щоб запропонувати локацію, представники ОСББ, керуючої компанії або ЖК можуть подати заявку на сайті Укрпошти. Після цього компанія перевірить місце, погодить умови встановлення та укладе договір.