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Укрпошта встановлює поштомати у ЖК — як подати заявку

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Поштомати Укрпошти з’являтимуться у житлових комплексах
Поштомати Укрпошти з’являтимуться у житлових комплексах
Укрпошта розширює мережу поштоматів і шукає нові місця для їх встановлення. Тепер поштомати з’являтимуться у житлових комплексах. Представники ОСББ, керуючих компаній та ЖК можуть самостійно запропонувати локацію для поштомату.
Про це йдеться у релізі компанії.
Насамперед компанія розглядає заявки у таких містах:
  • Києві,
  • Одесі,
  • Львові,
  • Дніпрі,
  • інших великих містах.

Вимоги до місця для поштомату

Перевагу надаватимуть ЖК, поблизу яких немає стаціонарного відділення.
Поштомат можуть встановити біля входу до будинку або на іншій відкритій території ЖК, якщо місце доступне для мешканців. Для цього необхідні:
  • тверда та рівна поверхня;
  • можливість підключення до електромережі 220 В;
  • стабільне мобільне покриття.
Щоб запропонувати локацію, представники ОСББ, керуючої компанії або ЖК можуть подати заявку на сайті Укрпошти. Після цього компанія перевірить місце, погодить умови встановлення та укладе договір.
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За доставку у поштомат окремо доплачувати не потрібно. Вартість відправлення така сама, як при отриманні у відділенні, — від 45 грн.
Посилка зберігатиметься у поштоматі сім календарних днів. Якщо за цей час її не забрати, внутрішнє відправлення повернуть відправнику, а міжнародне перемістять до найближчого відділення.

Де ще встановлюють поштомати Укрпошти

Поштомати також встановлюють у супермаркетах, торговельних і бізнес-центрах, медичних та сервісних установах, університетах, готелях і коворкінгах. Власники таких локацій також можуть подати заявку.
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Крім того, Укрпошта розвиває мережу партнерських точок видачі посилок. До співпраці запрошують магазини, кав’ярні, аптеки, АЗС та інші бізнеси.
Раніше компанія повідомляла про плани встановити по Україні 1000 поштоматів і ще 600 комірок швидкої видачі у відділеннях.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
УкрпоштаПоштомат
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