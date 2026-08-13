Як правильно поділити бізнес? Корпоративний договір, виключення партнера та розділ прибутку Сьогодні 15:16

Як правильно поділити бізнес? Корпоративний договір, виключення партнера та розділ прибутку

Партнерство може допомогти бізнесу швидше розвиватися, але без чітких домовленостей воно легко перетворюється на боротьбу за гроші, вплив і контроль над компанією. Найгірше, що більшість таких конфліктів починаються ще до запуску бізнесу — коли засновники просто не обговорили, що робитимуть у складній ситуації.

Про найпоширеніші причини конфліктів між співзасновниками та правила, які варто встановити ще до старту компанії, розповів юрист для бізнесу Ігор Бандаренко у відео для Finance.ua

Головна помилка партнерів — не домовитися «на березі»

За словами експерта, український бізнес дуже різний: десь співзасновники офіційно володіють частками в ТОВ, а десь кілька людей працюють через ФОП і фактично вважають себе партнерами, хоча юридично це не так.

Але проблема часто одна й та сама — люди починають спільний бізнес, не визначивши правила гри.

«Ви не домовились на самому початку про якісь умови, як ви будете вести бізнес, і зайшли в нього», — пояснив Бандаренко.

Раптові витрати? Гроші до зарплати — це швидке рішення. Каталог з пропозиціями тут.🔎

Конфлікт може виникнути через гроші, управління компанією, розподіл прибутку або навіть через бажання одного із засновників вийти з бізнесу. Наприклад, один партнер вкладає кошти, а інший фактично керує компанією, працює з клієнтами та тримає всі паролі. У якийсь момент обидва можуть вирішити, що саме вони роблять для бізнесу найбільше. І тоді звичайна суперечка здатна паралізувати всю компанію — від працівників до клієнтів.

Що партнери мають погодити ще до запуску

Насамперед засновникам варто визначити, хто і що вкладає в компанію. Це не обов’язково лише гроші. Вкладом можуть бути час, майно, професійні знання або навіть корисні ділові зв’язки.

«Треба домовитись про вклади, хто що вкладає. Від цього залежить частка корпоративних прав у бізнесі», — зазначив юрист.

Також потрібно заздалегідь визначити, хто керуватиме компанією. Партнери можуть найняти директора або передати операційне управління одному із засновників. В останньому випадку варто окремо визначити його винагороду — зарплату або додаткову частку в бізнесі.

Читайте також Бізнес може реструктуризувати борги ще до банкрутства — що треба знати

Ще одне критично важливе питання — як партнер зможе вийти з компанії. Потрібно заздалегідь прописати, чи може він продати свою частку іншому засновнику або сторонній людині, скільки часу матимуть партнери на відповідь, як визначатиметься ціна частки та як проходитиме сама процедура продажу.

Корпоративний договір

Окремо партнерам варто продумати, що робити у ситуації, коли вони не можуть ухвалити важливе рішення. Наприклад, один засновник має проголосувати за продаж майна компанії, але просто відмовляється це робити. Якщо домовленостей немає, бізнес може опинитися у глухому куті.

Саме для таких випадків існує корпоративний договір. У ньому можна заздалегідь визначити механізми виходу з конфліктних ситуацій — зокрема процедури голосування, викупу частки та інші способи розв’язання корпоративного спору.

Детальніше про те, які умови варто прописати між партнерами, як захистити свою частку та що робити, якщо співзасновники вже зайшли в глухий кут, — дивіться у відео за посиланням:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.