Фінляндія виділяє 28,5 млн євро на електростанції для України Сьогодні 15:12 — Казна та Політика

Фінляндія виділяє 28,5 млн євро на електростанції для України

Фінляндія виділяє близько 28,5 млн євро з фондів співпраці в галузі розвитку на відновлення енергетичного сектору України, що постраждав від війни, — йдеться про постачання електростанцій.

Про це йдеться в повідомленні МЗС Фінляндії.

Україна самостійно фінансує решту проєкту, а загальна вартість технології електростанцій становить 46,5 млн євро.

Постачальником обрано фінську компанію Wärtsilä Finland Oy. Електростанції виготовляються у Ваасі, що водночас сприяє розвитку фінської зайнятості, експертизи та експорту.

Українська державна енергетична компанія «Укрнафта» закуповує електростанції для забезпечення електропостачання країни. Надійне енергопостачання є життєво важливим, особливо взимку, коли російські удари по енергетичній інфраструктурі ускладнюють повсякденне життя українців.

За словами міністра зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо, цей проєкт поєднує підтримку України з боку Фінляндії та сильні сторони фінської технології.

«Фінляндія володіє енергетичним досвідом світового рівня, який необхідний Україні для відновлення. Чудово, що фінські технології та фінські працівники беруть участь у зміцненні енергетичного забезпечення України. Водночас цей проєкт сприяє розвитку фінського експорту та зайнятості», — зазначив Тавіо.

Фінансування з боку Фінляндії надається через фінансовий інструмент «Фінська інвестиційна підтримка для України» (FUIF). Його метою є підтримка державних інвестицій України шляхом використання фінських технологій, ноу-хау та послуг.

Фінансування Фінляндії спрямовується на покриття процентних витрат та погашення основної суми інвестиційного кредиту, отриманого Україною. Агентство експортних гарантій Finnvera надає 100-відсоткову гарантію за цим кредитом.

Економічна Правда За матеріалами:

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