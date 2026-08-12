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Україна домовилась про альтернативний шлях експорту зі знижкою 50% - деталі

Казна та Політика
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Україна домовилась про альтернативний шлях експорту зі знижкою 50% - деталі
Україна домовилась про альтернативний шлях експорту зі знижкою 50% - деталі
Україна отримала 50% знижку на транзитні залізничні перевезення експортної продукції територією сусідньої Молдови до кінця року.
Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.
«За підсумками нещодавньої розмови з прем’єр-міністром Молдови Василем Тофаном досягли домовленості про 50% знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. Новий режим діє з 10 серпня і до кінця 2026 року», —
ідеться в повідомленні.

На думку очільника уряду, ухвалені домовленості стануть ще одним практичним рішенням для українських експортерів в умовах російського терору в Чорному морі.
Про те, що Київ та Кишинев розглядають можливість перевезення зерна залізницею через Молдову, напередодні писав Reuters.
Кінцевим пунктом для залізничних перевезень стане румунський порт Констанца. В свою чергу, Молдова вимагала від України гарантій щодо обсягів українського зерна, яке буде транспортуватися, вказують джерела видання.
Транзитний залізничний коридор через Молдову може перевозити 4,5 мільйона метричних тонн щорічно. За українськими оцінками, робочий коридор може забезпечити 10% експорту країни. Молдова вже забезпечувала залізничні перевезення українського зерна у 2022−2023 роках.
За матеріалами:
Finance.ua
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