Зеленський заявив, що Україна підготувала нові пропозиції щодо мирних переговорів

Президент також погодився з оцінками деяких західних експертів, що путін може спробувати розширити війну проти НАТО, зокрема атакувати невеликі країни Балтії, які входять до Альянсу.
«Він не знає, як закінчити цю війну без великої окупації або великої перемоги для свого суспільства. Простіше знайти якусь меншу країну. Для нього неважливо, чи є ця країна в НАТО, чи ні. Він хоче швидкої перемоги, бути на 100% упевненим, що переможе, окупує, знищить або контролюватиме», — сказав Зеленський.
Нагадаємо, раніше Finance.ua також розповідав, що Україна має лише десяту частину необхідних ракет-перехоплювачів, які мають бути поставлені США для стримування атак рф, які почастішали. За словами Зеленського, однієї десятої частини нинішніх запасів ракет Patriot було б достатньо, щоб збити всю балістику рф, а 5% вистачить, щоб країна прожила зиму.