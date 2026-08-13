Зеленський заявив, що Україна підготувала нові пропозиції щодо мирних переговорів Сьогодні 15:23

Президент України Володимир Зеленський

Україна представила нові пропозиції щодо мирних переговорів та просить США активніше залучатися до мирного процесу.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю CNN

Україна наполягає на посиленні участі США у мирному процесі

Київ представив нові пропозиції в межах мирного процесу під керівництвом Трампа, який останніми місяцями фактично зайшов у глухий кут.

Зеленський не розкрив деталей пропозицій, але заявив, що Україні потрібна активніша участь США в мирному плані.

«Я вдячний команді президента Трампа за те, що вони хочуть продовжувати. путін зараз не хоче припиняти цю війну, і тиску на нього недостатньо», — сказав президент.

Він також відкинув можливість поступитися росії територіями Донбасу, які прагне захопити російський президент володимир путін. За словами Зеленського, для Києва ключовими залишаються гарантії безпеки.

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Президент також погодився з оцінками деяких західних експертів, що путін може спробувати розширити війну проти НАТО, зокрема атакувати невеликі країни Балтії, які входять до Альянсу.

«Він не знає, як закінчити цю війну без великої окупації або великої перемоги для свого суспільства. Простіше знайти якусь меншу країну. Для нього неважливо, чи є ця країна в НАТО, чи ні. Він хоче швидкої перемоги, бути на 100% упевненим, що переможе, окупує, знищить або контролюватиме», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Finance.ua також розповідав , що Україна має лише десяту частину необхідних ракет-перехоплювачів, які мають бути поставлені США для стримування атак рф, які почастішали. За словами Зеленського, однієї десятої частини нинішніх запасів ракет Patriot було б достатньо, щоб збити всю балістику рф, а 5% вистачить, щоб країна прожила зиму.

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