0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна переживе зиму, якщо США продадуть 5% своїх ракет до Patriot, — Зеленський

Світ
42
Україна переживе зиму, якщо США продадуть 5% своїх ракет до Patriot, — Зеленський
Україна переживе зиму, якщо США продадуть 5% своїх ракет до Patriot, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має лише десяту частину необхідних ракет-перехоплювачів, які мають бути поставлені США для стримування атак РФ, які почастішали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю для CNN.
За словами глави держави, однієї десятої частини нинішніх запасів ракет Patriot було б достатньо, щоб збити всю балістику РФ, а 5% вистачить, щоб країна прожила зиму.
«Цього року у нас у два з половиною рази менше перехоплювачів, ніж було в 2025 році. У Росії вдвічі більше балістичних ракет на місяць, ніж було раніше… Якщо США продадуть нам 5%, ми переживемо зиму і врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі балістичні ракети Росії. У мене є 1%», — сказав президент.
Також Зеленський відкрив завісу таємниці, як щодня докладає зусиль, щоб забезпечити Україну якомога більшою кількістю ракет-перехоплювачів. Йдеться про величезну кількість дзвінків.
«Ось чим я живу щодня: від 1% до 5%. Бувають місяці, мільйони телефонних дзвінків… Я намагаюся обміняти щось на ракети… Я роблю речі, якими навіть не можу поділитися. Це не означає, що це поза законом. Але я не можу про це говорити», — розповів глава держави.
Також президент додав, що на даний момент, як і раніше, залишаються сумніви щодо того, як буде реалізовано обіцянку президента США Дональда Трампа дозволити Україні створювати власні ракети Patriot.
«Сподіваюся, мені це вдасться. У мене зараз немає і 5%, і такого визнання немає. І це для мене великий виклик, один із найбільших, з якими я зіткнувся від початку цієї війни», — резюмував він.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems