Україна переживе зиму, якщо США продадуть 5% своїх ракет до Patriot, — Зеленський Сьогодні 11:13 — Світ

Україна переживе зиму, якщо США продадуть 5% своїх ракет до Patriot, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має лише десяту частину необхідних ракет-перехоплювачів, які мають бути поставлені США для стримування атак РФ, які почастішали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю для CNN

За словами глави держави, однієї десятої частини нинішніх запасів ракет Patriot було б достатньо, щоб збити всю балістику РФ, а 5% вистачить, щоб країна прожила зиму.

«Цього року у нас у два з половиною рази менше перехоплювачів, ніж було в 2025 році. У Росії вдвічі більше балістичних ракет на місяць, ніж було раніше… Якщо США продадуть нам 5%, ми переживемо зиму і врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі балістичні ракети Росії. У мене є 1%», — сказав президент.

Також Зеленський відкрив завісу таємниці, як щодня докладає зусиль, щоб забезпечити Україну якомога більшою кількістю ракет-перехоплювачів. Йдеться про величезну кількість дзвінків.

«Ось чим я живу щодня: від 1% до 5%. Бувають місяці, мільйони телефонних дзвінків… Я намагаюся обміняти щось на ракети… Я роблю речі, якими навіть не можу поділитися. Це не означає, що це поза законом. Але я не можу про це говорити», — розповів глава держави.

Також президент додав, що на даний момент, як і раніше, залишаються сумніви щодо того, як буде реалізовано обіцянку президента США Дональда Трампа дозволити Україні створювати власні ракети Patriot.

«Сподіваюся, мені це вдасться. У мене зараз немає і 5%, і такого визнання немає. І це для мене великий виклик, один із найбільших, з якими я зіткнувся від початку цієї війни», — резюмував він.

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