Угорщина збирається побудувати поріг на Дунаї для охолодження АЕС «Пакш»

Через надзвичайно низький рівень води у Дунаї уряд Угорщини наказав побудувати кам’яний поріг та підготувати можливе затоплення двох барж, щоб забезпечити постачання охолоджувальної води для АЕС «Пакш».
Про це повідомив прем’єр-міністр країни Петер Мадяр.
«Надзвичайна заява з „Пакшу“. Ми розпорядилися негайно розпочати будівництво дунайського порога з використанням близько 150 тисяч кубометрів каменю, а також вжили заходів щодо підготовки до можливого затоплення двох 80-метрових барж», — написав Мадяр у соцмережах.
З його слів, «роботи вже розпочалися».
«У будівництві допомагають найкращі інженери країни, фахівці з водних ресурсів та енергетики. Міністр національної оборони надав 100 військовослужбовців для підтримки будівництва. Ми розпорядилися про цілодобову роботу», — зазначив Мадяр.