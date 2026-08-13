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Угорщина збирається побудувати поріг на Дунаї для охолодження АЕС «Пакш»

Світ
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Через надзвичайно низький рівень води у Дунаї уряд Угорщини наказав побудувати кам’яний поріг та підготувати можливе затоплення двох барж, щоб забезпечити постачання охолоджувальної води для АЕС «Пакш».
Про це повідомив прем’єр-міністр країни Петер Мадяр.
«Надзвичайна заява з „Пакшу“. Ми розпорядилися негайно розпочати будівництво дунайського порога з використанням близько 150 тисяч кубометрів каменю, а також вжили заходів щодо підготовки до можливого затоплення двох 80-метрових барж», — написав Мадяр у соцмережах.
З його слів, «роботи вже розпочалися».
«У будівництві допомагають найкращі інженери країни, фахівці з водних ресурсів та енергетики. Міністр національної оборони надав 100 військовослужбовців для підтримки будівництва. Ми розпорядилися про цілодобову роботу», — зазначив Мадяр.
За матеріалами:
УНН
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